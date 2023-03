PHILIPPINES - Gaganapin sa ikalawang pagkakataon ang "test-tube" o mas kilala sa tawag na IVF o in vitro fertilization baby reunion at consultation sa March 11, 2023 sa Palawan Ballroom ng Edsa Shangri-La Manila mula sa Lee Women’s Hospital o LWH ng Taiwan, leading reproductive medicine hospital sa Asya at nangungunang fertility center sa Taiwan. Inorganisa ang nasabing reunion ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO.

(left) Ang Lee Women's Hospital sa Taichung, Taiwan | (right) si LWH President Dr. Maw-Sheng Lee

Ayon pa sa LWH, ang IVF ay isang uri ng reproductive technique kung saan pinagsasama ang egg ng misis at sperm ng mister sa isang embryo laboratory. Matapos ang ilang araw na fertilization at conception, maaari nang i-implant ang well-developed embryo sa uterus ni misis.

Taong 2017 pa ang pinaka-unang LWH IVF baby reunion na idinaos din sa Manila kung saan lumahok ang 75 IVF babies at 34 pamilya kasama si LWH President Dr. Maw-Sheng Lee.

Ang kauna-unahang IVF baby reunion ng LWH sa Pilipinas noong taong 2017

Ngayon taon, inaasahang makakasama ni Dr. Maw-Sheng Lee sa reunion ang may 126 Filipino patients kabilang na ang mga natulungan ng ospital na magkaroon ng IVF baby noong maliit na clinic pa lamang ang nasabing ospital. Dadalo rin ang ibang Pilipinong nangailangan ng IVF treatment sa kasagsagan ng pandemya.

Matatandaang nagtala noong 2007 Guinness World Record ang pagtitipon ng may 1,232 test-tube babies sa Taiwan sa pangunguna ng LWH.

Ang pagtitipon ng may 1,232 test-tube babies sa Taiwan sa pangunguna ng LWH na kinilala sa 2007 Guinness World Record

Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 30,000 IVF treatments ang matagumpay na naisasagawa ng LWH.

Ayon pa sa TECO, kabilang sa overseas patients ng LWH sa Taiwan ang mga Pilipinong mag-asawang nagnanais magkaanak sa pamamagitan ng IVF. Pero simula nang pumutok ang pandemya noong 2019, hindi makabiyahe ang ilang Pilipino papasok sa Taiwan para sa nasabing treatment. Sa kabila ng travel restrictions, mahigit 300 mag-asawa mula Pilipinas ang nakadulog sa LWH para sa kanilang planong pagkakaroon ng IVF baby. 276 na mag-asawa mula PH ang matagumpay na “nagbuntis” sa pamamagitan ng IVF treatment.

Kabilang ang dating Kapamilya artist na si Maybelyn dela Cruz sa mga pasyente ng LWH. February 2017 nang ipanganak ni dela Cruz ang kanyang IVF baby na si Maria Olivia dito sa Pilipinas.

Si dating Kapamilya artist Maybelyn dela Cruz kasama ang kanyang baby na si Maria Olivia sa 1st baby reunion ng LWH sa PH taong 2017

Sa ikalawang reunion, bahagi ng progarama sa umaga ang pagbibigay testimonya ng ilang Filipino families na nagkaroon ng IVF baby sa tulong ng LWH at pagkatapos bibigyan ng pagkakataong makakonsulta sa LWH experts ang mga mag-asawang nagnanais sumailalim sa IVF treatment.

Tatalakayin din ng infertility physician na si Dr. Ting-Feng Wu kung paano ba isinasagawa ang IVF procedure at ang latest technologies na gamit ng LWH para sa mas mataas na pregnancy rate.

Sa mga nagnanais magtanong patungkol sa IVF treatment o di kaya’y malaman ang success stories ng ilang kababayan mula sa Pilipinas at iba pang pasyente mula sa iba-ibang panig ng mundo na sumailalim sa matagumpay na treatment mula sa LWH ng Taiwan, maaaring bisitahin ang kanilang official website.