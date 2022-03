Protesta vs Russian invasion, dumarami; Ukraine-Russia ceasefire talks, ikinasa

LONDON - Habang pinupulbos ng Russian forces ang mga piling lugar sa Ukraine, ginanap ang ceasefire talks sa pagitan ng Russia at Ukraine nitong Lunes, February 28, 2022 sa Gomel region, Belarus malapit sa Ukrainian border.

Ngunit hindi ito nagresulta ng malinaw na breakthrough upang magkaroon ng agarang tigil-putukan. Sa kabila nito, nagkasundo pa rin ang dalawang panig na ituloy ang negosasyon.

Marami kasi ang nag-alala sa Europa matapos itaas ni Russian President Vladimir Putin sa “high alert” ang nuclear forces ng Russia.

Lubhang nakakabahala ito dahil ayon sa Federation of American Scientists, may humigit-kumulang na 5,977 nuclear warheads ang Russia na mas marami pa sa nuclear arsenal ng Estados Unidos na may 5,428.

“Yes to Peace, No to War”

Sa iba-ibang bahagi ng Europe pumutok ang protesta bilang pagkondena sa pag-atake ng Russia sa Ukraine.

Ang Ukranian protester na si Ulliana (kaliwa) na nakatakas sa unang araw ng pambobomba ng Russia sa Ukraine. Nasa London siya ngayon para iprostesta ang nagaganap na gyera.

Sumugod agad sa rally sa London ang Ukrainian na si Ulliana. Nakatakas siya sa pambobomba sa Ukraine sa unang araw ng pag-atake ng Russia noong February 24, 2022.

“We took the car going to another border to Romania and we walked. We just walked to the border then after that by car,” sabi ni Ulliana, Ukrainian sa London.

Nakibahagi rin ang ilang Pilipino sa rally, kabilang dito ang Pinay councillor ng Stevenage na si Myla Arceno bilang suporta sa kanyang Ukranian constituency sa England.

Dumalo sa anti-war rally ang Pinay councillor ng Stevenage na si Myla Arceno bilang suporta niya sa kanyang Ukrainian constituency sa England.

AUSTRIA

Humigit kumulang limang libong raliyista kasama ng ilang Ukrainians ang dumalo sa pagtitipon sa Heroes Park sa Vienna para ihayag ang kanilang pagkontra sa giyera. May kilos-protesta rin sa malalaking siyudad gaya ng Linz, Salzburg at Bregenz.

SPAIN

Sa Madrid nagtipon-tipon ang humigit kumulang 40-libong katao hawak ang bandila ng Ukraine bilang suporta sa mga inosenteng biktima ng lumalalang bakbakan.

ITALY

Sa Milan, iisa rin ang sigaw ng mga Ukranian, sana raw ay matapos na ang digmaan.

GERMANY

Sa Berlin, tinatayang higit 100,000 ang nagprotesta. Sariwa pa sa mga Aleman ang malagim na kasaysayan ng giyera sa Europa at ayaw nilang maulit ito.

“I do really wish that the movement will be bigger and bigger and of course. My thoughts are with the Ukrainian people and I just want that the war to stop and to stop Putin,” sabi nina Clara at Leo, taga-Berlin.

Unang tumanggi ang Germany na magbigay ng mga armas sa Ukraine pero ngayon magsu-supply na ang German government ng 1,000 anti-tank weapons at 500 stinger surface-to-air missiles.

Tila narinig rin sa Brussels ang alingawngaw ng mga protesta. Inanunsyo ng EU ang no fly zone para Russian planes sa EU territories, kasama ang private jets ng mga bilyonaryong oligarchs na kaalyado ni President Putin.

Ipinagbawal rin ang mga umano'y pro-Kremlin media sa lahat ng EU countries para matigil umano ang pinaniniwalaan nilang disinformation campaign ng Kremlin tungkol sa gyera.

At sa mapangahas na hakbang na ‘di pa ginagawa sa kasaysayan ng EU, ang pag-pondo ng military arms at pagsuporta sa Ukraine.

Tanggal na rin ang Russia sa SWIFT, isang international payment system ng financial institutions. At sumama na rin ang Switzerland sa US at UK sa pag-freeze ng Central Bank assets ng Russia.

Inaasahang babalik sa negotiating table ang Russia at Ukraine, lalo’t nitong Martes pinatindi pa ni Putin ang opensiba sa residential areas ng Kharkiv, ang ikalawang pinakamalaking siyudad ng Ukraine.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Ukraine-Russia crisis, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Kasama ang ulat nina Mye Mulingtapang sa Italy, Hector Pascua sa Austria, at Orly Delos Santos sa Germany)

