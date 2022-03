Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Matapos metangga ng higit 20 taon, nabuksan na sa wakas ng Bangsamoro government ang bagong ospital sa Parang, Maguindanao.

Ayon kay Dr. Amirel Usman, ang Iranun District Hospital ay maglilingkod sa mga residente ng Iranun area sa 6 na lungsod ng Maguindanao.

"Dati rati po kasi nung panahon ni Congressman Didagen Dilangalen, naipatayo po ito pero dahil po sa kawalan ng pondo, ito po ay natigil ng mahigit na 20 taon," aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

"Dahil sa Bangsamoro government, binigyan nila ng pondo ang ospital na ito kaya ngayon po ay atin naman po itong na-open," dagdag ni Usman, director-general ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ang ospital ay may 25-bed capacity na kayang kumalinga sa mild to moderate cases. Kasalukuyang may 4 na doktor, 20 nurses at 25 administrative support staff ang ospital.

Sa panayam, inamin ni Usman na mababa pa rin ang COVID-19 vaccination rate sa BARMM.

Sa target nila na 3.4 milyon, nasa 1.1 milyon o 32.5 porsiyento lamang nakatanggap ng unang dose. Higit 800,000 naman o 26 porsiyento ang fully vaccinated.

"Nakakalungkot talaga na aminin pero talagang totoo po 'yun na kami po ang may pinakamababang rate ng pagbabakuna dito sa Pilipinas," ani Usman.

Vaccine hesitancy ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit mababa ang bilang ng mga nagpapabakuna sa BARMM.