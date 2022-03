Malaking tubo ng Manila Water, tumagas sa QC

MANILA -- Tumagas ang isang tubo ng Manila Water sa West Avenue, Quezon City nitong Huwebes ng umaga.

Ayon sa mga tricycle drivers na nakakita sa pangyayari, aksidenteng tinamaan ng isang backhoe ng contractor ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang tubo ng hinuhukay nilang parte para maglagay ng manhole.

TRAFFIC ADVISORY: A backhoe accidentally hit a Manila Water pipe located at West Avenue near EDSA footbridge which causes traffic in the area. Water is flowing continuously over the area under construction which occupied the lane going to EDSA-SM North/Trinoma Mall | @ABSCBNNews pic.twitter.com/dt5qXTN8b9