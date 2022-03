Watch more on iWantTFC

Balik-campus na ang mga estudyante sa ilang malalaking pamantasan para sa limited face-to-face classes sa lahat ng degree programs.

Sa Far Eastern University (FEU), kasama sa mga boluntaryong bumalik sa face-to-face classes ang third-year Communication student na si Ma. Recellina Lafue.

Ayon kay Lafue, malaking pagsubok ang mag-aral online.

"Mayroon po kaming subject about film production, mayroon po video editing. And naturally naman po, collaborative work 'yong isa sa pinakaimportanteng factor para po maging successful 'yong expected outcome from us," kuwento ni Lafue.

Ayon naman sa Communciations instructor na si Kristine Camille Sulit, para umanong nagka-catch up ang mga guro, "in terms of ano 'yong technology ngayon. Paano siya ituturo, paano mag-a-adapt din iyong students once na lumabas sila sa university."

Ayon sa FEU, "back to usual normal" na ang pamantasan ngayong pumasok na ang mga estudyante sa lahat ng degree program, bagaman limitado ang kapasidad.

"It can be challenging kasi siyempre the students are from their homes tapos ngayon lang sila ulit nagkita. But we make sure that we constantly remind them of the health and safety protocols," sabi ni Dr. Desiree Chiongson, direktor ng health services sa unibersidad.

Nagsimula na rin ang limited face-to-face classes sa Ateneo de Manila University noong Marso 1.

"Kita mo 'pag nandoon sa classroom, parang masaya sila (mga estudyante) na nandoon na sila," anang professor na si Leland dela Cruz.

Dahil centralized ang sistema at batch by batch ang pagpapapasok sa mga estudyante, ngayon pa lang, nakikita na ng Ateneo na madadagdagan ang mga magbabalik-eskuwela.

"Capacity-wise, I think the schools are ready to accommodate more students at para bigyan sila ng pagkakataon, particularly iyong mga bagong salta sa college na hindi pa nakakaapak sa Ateneo, sa campus," sabi ni Cholo Mallillin, director ng Loyola Schools Student Services sa Ateneo.

Pinahihintulutan ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga higher education institution na magpatupad ng kaniya-kaniyang panuntunan sa limited face-to-face classes basta nasusunod ang general guidelines.

Kasama sa general guidelines ang health protocols, retrofitting ng mga pasilidad at pagkakaroon ng contingency plan sakaling may suspected o confirmed COVID-19 case.

Ayon din kay CHED Chairman Prospero de Vera, pag-uusapan ng Inter-Agency Task Force ang mga direktiba ngayong nasa Alert Level 1 na ang National Capital Region at iba pang lugar sa bansa.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News