Ilang Pinoy sa Ukraine di makalikas sa gitna ng tumitinding bakbakan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patuloy ang pagdepense ng Ukrainian armed forces at mga sibilyan sa mga siyudad ng bansa sa gitna ng sagupaan nila laban sa Russia.

Pero naghahanda ang lahat sa mahabang Russian military convoy na nakaumang papasok sa capital city ng Kyiv.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), 45 Pinoy sa Kyiv ang tumangging lumikas.

"Sabi ko nga po, ibinigay ko na po sa Panginoon 'yung buhay ko. Minsan po kasi talaga 'yung sitwasyon hindi natin masasabi. Wala po eh, nandito na po kami. Ito na po 'yung naging desisyon namin," sabi ni Cora Adajar, isa sa mga OFW na ayaw magpalikas.

Nasa bahay pa rin ng employer sina Adajar at nais lang sanang makalabas ng Kyiv pero walang biyahe ngayon ang evacuation train na naghatid noong isang araw sa ilang Pinoy papuntang Lviv sa border ng Poland.

Pinangangambahan ding maputol ang internet connection at komunikasyon sa Kyiv.

Nauna na kasing tinamaan sa isang air strike ang transmission tower sa Kyiv na makakaapekto sa broadcast ng local TV stations.

May pagsabog din sa railway station na tinataguan ng maraming sibilyan.

Dasal ni Adajar, itigil na ni Russian president Vladimir Putin ang giyera.

"We pray for him na sana hipuin ng Panginoon 'yung puso niya, sana manaig sa kanya ang kabutihan," aniya.

Isang Pinay din ang kinumpirma ng DFA na naiipit ngayon sa bakbakan sa Kharkiv, na ikalawang pinakamalaking siyudad ng Ukraine.

Pero nasa bunker ito kasama ng employer.

Itinanggi naman ng Ukraine ministry of defense na napabagsak na ang port city ng Kherson. Pero naghahanda na ang katabing siyudad ng Odessa, na pinakamalaking commercial port ng Ukraine.

Sa inisyal na report ng DFA, 7 barko at 87 Pinoy crew ang stranded dito ngayon dahil sa naval mines o bombang itinanim sa dagat.

Nakikipag-ugnayan ang DFA sa ship owners para makuha ang mga pangalan ng lahat ng Pinoy at mapag-aralan kung paano sila matutulungan.

Sa pinakahuling tala ng DFA, 250 na ang mga nagpalista para sa repatriation pero mahigit 100 ang hindi pa nagpapakita o nakikipag-usap.

Kaya patuloy ang panawagan na makipag-ugnayan sa mga embahada at konsulado ang mga Pinoy doon hangga’t maayos pa ang mga linya ng komunikasyon sa buong Ukraine.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News