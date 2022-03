Ilang Pinoy sa Europa nangangamba sa epekto ng giyera at economic sanctions sa Russia

LONDON - Economic war ang bombang ibinagsak sa Russia ng iba-ibang bansa matapos atakihin ang Ukraine. Kaliwa’t kanang sanctions mula European Union at G-7.

Sumunod na rin ang Switzerland sa pag-freeze ng Central Bank assets ng Russia.

Ang Bank of Russia headquarters sa Moscow, Russia, 28 February 2022 (Kuha ni Sergie Ilnitsky, EPA-EFE)

May 10.4 Billion Swiss Franc assets ang Russia ayon sa Swiss bank data noong 2020. Sa Switzerland din umano nakadeposito ang assets ng ilang oligarchs ng Russia. Kaya sadsad ng higit 30% ang Russian Ruble (RUB).

Ngunit ayon sa Russia, “double-edged sword” ang western sanctions. Malaki rin ang epekto nito sa European economy partikular na sa Germany kung saan nakasandal sila sa imported Russian oil and gas para sa kanilang energy requirements.

Posible ring mas tumaas pa ang presyo ng petroleum products sa mundo dahil sa nasabing sanctions lalo na kung tatagal pa ang giyera.

Ayon sa Kremlin, napaghandaan na nila ang sanctions at gumagawa na sila ng hakbang upang maging limitado lang ang epekto nito sa kanilang ekonomiya.

ITALY

Sa Italya, nag-aalala ang mga Pinoy sa epekto ng sanctions. Ipinagdarasal nila na sana umusad na ang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine.

“Maraming fears ang OFW tulad ko. Ang commodities ay siguradong tataas ang presyo. ‘Di naman tumataas ang sweldo ng OFW, talagang maapektuhan ‘yan,” sabi ni Rosalie Cuballes, ACFIL president na naka-base sa Turin.

Ang ilan, tulad ni Manuel Reyes, nag-aalala para sa kanyang trabaho.

“Kami po’y natatakot din. ‘Di namin alam anong mangyari sa sitwasyon na ito. Baka sa isang banda, mawalan kami ng trabaho,” sabi ni Manuel Reyes, OFW sa Italy.

Umapela na rin ang mga religious leaders kasama ang Santo Papa sa Vatican para sa kapayapaan. Sorpresang bumisita si Pope Francis sa Russian Embassy to the Holy See noong ikalawang araw ng pag-atake sa Ukraine.

Ayon kay Ambassador Aleksandr Avdeyev personal na nagtungo sa embahada ang Santo Papa para itanong ang sitwasyon ng Donbass region sa Ukraine, ang kondisyon ng mga tao doon at ang pangangalaga ng mga bata at may sakit.

Nakausap din ni Pope Francis si President Volodymyr Zelensky sa telepono, na kinumpirma ni Holy See Press Office Director Matteo Bruni, sa isang statement.

Nagpasalamat sa isang tweet si President Zelensky dahil sa patuloy na pagdarasal ng Santo Papa para sa kapayapaan.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

ENGLAND

Sa London, dasal din ang hinihingi ni Bishop Kenneth Nowakowski para sa mga sibilyan sa Ukraine.

“I encourage people to pray. This is our job as Christian leaders, to provide pastoral care,’ sabi ni Bishop Kenneth Nowakowski, Bishop for Ukrainian, Belarusian, and Slovak Eastern Catholics in the UK.

Nag-aalala rin siya sa epekto ng sanction sa mga mamayan sa Russia.

“Sanctions can be a deterrent but we also understand that it's causing great harm and stress to the ordinary Russian people,” saad ni Nowakowski.

Si Iryna Terletska, Chairperson ng Organisation of Ukrainian Women in the UK (kaliwa) at si Bishop Kenneth Nowakowski ng Ukrainian, Belarusian, and Slovak Eastern Catholics in the UK (kanan)

Nagpasalamat naman ang Ukranian Community sa UK sa suporta ng mga tao at tulong na pinapadala para sa mga naipit sa giyera.

“Thank you for supporting us, it means a great deal for us to know that people of Europe are standing with Ukraine,” sabi ni Iryna Terletska, Chairperson, Organisation of Ukrainian Women in the UK

Umaasa rin sila na magpapatuloy ang peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine para matapos na ang giyera.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe at Gitnang-Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Kasama ang ulat ni Mye Mulingtapang sa Milan at Maricel Burgonio sa Torino)