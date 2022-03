Puno na bumagsak kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette sa Naga, Cebu noong Disyembre 17, 2021. Alan Tangcawan, AFP/File

Higit 5,000 bahay pa rin sa Cebu ang walang kuryente, halos 3 buwan mula nang masira ang mga power line sa probinsiya bunsod ng pananalasa ng Bagyong Odette.

Ayon kay Visayan Electric Company (VECO) General Manager Raul Lucero, 98.8 porsiyento na nilang naibalik ang power sa buong probinsiya, na nangangahulugang may 5,310 bahay pang walang kuryente.

Ang mga bahay na ito ay mula sa ilang barangay sa Naga City at mga bayan ng Minglanilla at San Fernando, ani Lucero.

"These are mostly situated in interior sitios where the electric posts have to be carried onto hard to reach trails," ani Lucero.

Target umano ng VECO na makumpleto ang power restoration ngayong Marso bagaman may ilang bahay pa rin sa Cebu na hindi pa naitatayo mula matapos mawasak ng Odette.

Inihayag din ng kompanya na nagkaroon ng "glitch" o problema sa kanilang sistema, dahilan para magkaroon ng maling singil sa kuryente ang ilang konsumer.

Tiniyak ni Lucero na inaayos na ng VECO ang isyu.

Samantala, unti-unti nang nakakabangon ang industriya ng turismo sa Bohol, na isa ring probinsiyang matinding tinamaan ng Odette noong gitna ng Disyembre 2021.

Marami nang bumibisita sa sikat na Loboc river cruise at eco-adventure park.

— Ulat ni Annie Perez

