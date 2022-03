DOTr 'sinayang' ang 2 taon para sana ayusin ang mga lansangan: grupo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Habang paparami nang paparami ang mga sasakyan sa kalsada ngayong Alert Level 1 na sa Metro Manila, kumokonti na rin ang nagpapa-deliver ng pagkain sa bike delivery rider na si Gary Acquio.

"Matumal ngayong Alert Level 1. Naka-5 pa lang… Dati po malakas talaga ngayon, tiyaga-tiyaga lang talaga," aniya.

Lumiliit na rin ang espasyo sa kalsada para sa mga nagbibisikleta.

"Request ko lang sa mga malaking sasakyan magbigay sila sa bike, 2 gulong lang sa amin, balance pa kami. Mahirap," aniya.

Maging ang mga nagbebenta ng mga bisikleta, nagsasabing naging matumal na ang benta.

"Medyo humina siya dahil siguro maluwag na at marami nang sasakyan, marami nang nasasakyan mga tao," ani Rommel Hernaez.

Dating nagmamaneho ng sasakyan si Lester Bubiera papuntang trabaho pero nang sinimulang magbisikleta noong Agosto 2020.

Nakita niya ang benepisyo nito, lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina at nakakabawas sa mabigat na daloy ng trapiko.

Ngayong Alert Level 1 na, tingin niya ay napag-iwanan na ang mga nakabisikleta.

"Ang focus pa rin nila ay decongesting the road by imposing number coding scheme, by adding more roads," sabi ni Bubiera.

Dumami ang mga nagbibisikleta nitong nakaraang 2 taon nang magkulang ang pampublikong transportasyon dahil sa kabi-kabilang lockdown.

Ayon sa grupong AltMobility, hindi handa ang Department of Transportation (DOTr) sa muling pagbubukas ng ekonomiya.

"Nasayang 'yung 2 taon na puwede sanang nagamit upang maihanda ang ating mga siyudad sa pagbabalik ng mga tao sa opisina by making sure that they are able to bike or take public transport to their offices," giit ni Ira Cruz, director ng AltMobility.

Ayon pa sa AltMobility, hindi ligtas para sa mga cyclist ang mga bike lane kaya hindi rin mahikayat na magbisikleta ang mga motorista.

Ayon naman sa DOTr, humigit kumulang 500 kilometers ng bike lane na ang nagawa nila nitong nakaraang 2 taon.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News