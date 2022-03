Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pinangangambahang lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas sa harap ng nangyayaring gulo sa Ukraine, ayon sa isang public advocacy group ngayong Huwebes.

Sabi ni Calixto Chikiamco, presidente ng Foundation for Economic Freedom, inaasahang tataas pa ang presyo ng petrolyo dahil sa pagmahal nito sa pandaigdigang merkado.

"Ang una is 'yung panggigipit sa supply ng oil. I think over $100 a barrel na. So, magco-contribute 'yan sa pagtaas ng presyo, inflation sa atin," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Inaasahang sisipa rin ang presyo ng harina dahil malaking suplay nito ay nanggagaling sa Ukraine at Russia.

"Therefore, pagkatumaas ang presyo ng wheat, eh baka mag-shift 'yung demand to rice. Maapekto din ang global price of rice. Maaring isa pang epekto is 'yung presyo ng pagkain," ani Chickiamco.

Dagdag pa niya, apektado rin ang air travel at tourism dahil sa krisis sa Ukraine.

Posible umanong tumaas ang presyo ng airfare matapos isarado ng Russia ang kanilang airspace. Ang ilang airlines ay dating dumadaan sa Russian airspace para pumunta ng Europa.

"Malaking detour ang kailangan gawin para pumunta sa Europe. Maaaring tumaas ang airfare," ani Chikiamco.