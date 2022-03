MAYNILA — Nabawi ng mga awtoridad ang mga kotse ng isang car rental sa Caloocan City matapos mahuli ang mga carnapper na sunud-sunod rumenta ng mga ito noong Enero.

Ayon sa car rental owner na si "Yolly", sunod-sunod ang pagrenta ng suspek na si "Jennelyn" ng kaniyang tatlong sasakyan nitong Enero.

Nitong Marso ay nasundan pa ito ng walong sasakyan. Nagtiwala umano si Yolly dahil may GPS naman ang sasakyan at namo-monitor nila ang mga galaw nito at nakapagbabayad si Jennelyn ng renta.

“Nagtataka na ako bakit ang dami niyang sasakyan na hinahanap. Ang sabi ko, 'Bakit po?' Ang sabi niya sa akin, dahil gagamitin daw sa kampaniya. Nire-rent daw ng kagawad sa lugar nila sa Poblacion. Tapos ginagamit daw pang-pasok ng government employee," ani Yolly.

Kalaunan, hindi na nakakabayad si Jennelyn at "seen-zone" lang daw ang mga message ni Yolly. Tinanggalan pa ng GPS umano ang ilang sasakyan.

Isang biktima naman na tatlong linggo isinasauli ang kaniyang sasakyan ay humingi ng tulong sa pulisya.

Kaya nang makipagkita ang biktima kay Jenelyn, nagpasama na siya sa mga tauhan ng Highway Patrol Group sa Bulacan. Ang usapan umano ay ibabalik na ang sasakyan.

Pero pagdating sa meeting place, wala doon ang kotse. Dito na inaresto ng Highway Patrol Group ang grupo nina Jennelyn.

“Pina-consummate ko, nung sinasabi na ipapalit na lang 'yung Montero for the meantime para lang makuha 'yung trust and confidence nung may-ari. So 'yun na, inaresto ko na," Police Maj. Michael Villar ng HPG.

Umamin ang mga naaresto na nagrerenta umano sila ng mga sasakyan bago isasanla ang mga ito. Nagbabayad daw sila ng renta sa simula.

Dinuduktor din daw ng grupo nina Jennelyn ang mga dokumento ng sasakyan kaya naisasanla.

Nagsagawa naman ng follow-up operation ang HPG at natunton ang mga sasakyan.

Magkakakilala umano ang mga napagsanlaan ng mga sasakyan nina Yolly at ng isa pang bitkima.

Nang malaman ng ibang napagsalaan na na-entrap ang kasamahan nila, kusa na silang pumunta sa HPG sa San Rafael, Bulacan para isuko ang mga sasakyang isinanla sa kanila.

Ayon sa isa sa mga negosyante na ito na si "Peter", nasa buy-and-sell business sila ng mga sasakyan kaya marunong sila sumuri ng mga dokumento. Hindi nila akalaing magogoyo sila ng grupo ni Jennelyn.

“Tinanggap po namin dahil may na-i-presenta naman po sila. Kumpleto po 'yung papeles nila. Meron pa pong stamp ng attorney, may mga ID, tatlong pirma. Kumpleto po, sa madaling salita po, hindi po talaga malalaman na basta-basta na pandaraya po," ani Peter.

Nasa P120,000 hanggang P150,000 daw ang pagkakasanla ng mga sasakyan.

Kahit kulong ang limang suspek, umaasa sila na maibabalik pa sa kanila ang kanilang pera.

Kakasuhan ang mga suspek, kasama si Jennelyn, ng carnapping, falsification of documents, at estafa.

—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

