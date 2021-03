Pagdami ng COVID-19 cases posibleng dahil sa mga bagong variant: OCTA

Watch more in iWantTFC

Inihayag ng OCTA Research Group na posibleng ang mga bagong variant ng COVID-19 ang sanhi ng pagtaas ng mga kaso ng naturang sakit sa ilang lugar sa bansa.

"We suspect some of these variants may be driving the infection or the increase in COVID-19 infections in many of the LGUs (local government units) observed," ani Ranjit Rye ng OCTA Research Group, isang grupo ng mga propesor na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa datos ng COVID-19 cases.

Naitala nitong Martes ang unang 6 na kaso ng mas nakakahawang South African variant ng COVID-19 sa bansa.

Sa 6 na South African variant cases, 4 ay residente ng Pasay City, na kamakailan ay nakitaan ng pagtaas ng COVID-19 cases at nagpatupad ng lockdown sa ilang barangay.

Pero hindi pa umano masabi ng Department of Health (DOH) kung may local transmission na ng South African variant sa Pasay.

"At the core, the driver of transmission is really how we practice preventive measures... So even without these variants, nakakita naman tayo ng pagtaas ng kaso. 'Yun lamang, posibleng na-enhance o nadagdagan 'yong pagtaas ng kaso dahil sa mga nakikita nating variants of concern in certain areas," sabi ni Dr. Alethea de Guzman ng Department of Health Epidemiology Bureau.

Bago pa ma-detect ng Philippine Genome Center ang mas nakakahawang South African variant, naobserbahan na ng mga eskperto ang pagtaas ng kaso sa ilang lugar sa bansa.

Sa National Capital Region, ilang LGU ang nakitaan ng biglang-taas ng bilang ng COVID-19 cases sa loob lang nang 2 linggo.

Kasama rito ang Quezon City, Manila, Makati at Pasay.

"If we look at specifically some of these LGUs, like Pasay, in the early weeks of February, they were only averaging 20 cases per day. And now the average well, you could see, is around 150... This is a very fast rise," ani Guido David ng OCTA Research.

Ang reproduction number ay dapat nasa 1 pababa. Kaya, nakakabahala na lagpas 2 ito sa Pasay. Sa buong NCR naman, 1.36 ang reproduction number.

Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, higit 90 porsiyento ng mga barangay sa Pasay ay may isang bagong kaso ng COVID-19.

Nauna na ring naitala sa Pilipinas ang UK variant ng coronavirus.

Sa buong bansa, umabot na sa 582,223 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases, base sa tala ngayong Miyerkoles ng Department of Health.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

