Naaagnas na bangkay ng lalaki nadiskubre sa taniman ng tubo sa Iloilo

Nakitaan ng tatlong sugat na posibleng dulot ng pananaksak ang bangkay ng lalaking nakita sa Dumangas, Iloilo. Larawan mula kay Ralph Mosqueda

Naaagnas na nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa taniman ng tubo sa Barangay Lublub, Dumangas, Iloilo, Martes ng umaga.

Ayon sa imbestigasyon ng awtoridad, posibleng iniwan lang sa lugar ang bangkay ng lalaki.

Sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatiives (SOCO), may nakitang tatlong sugat sa katawan ng lalaki na pinaniniwalaan na tama ng saksak.

Posible rin na nasa apat hanggang limang araw na ang bangkay ng lalaki bago ito makita.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng Dumangas Police para sa pagkakakilanlan ng biktima at motibo sa krimen.

- Ulat ni Rolen Escaniel