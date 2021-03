Mega vaccination hubs, storage facilities sa Bacoor inihahanda na ng LGU

Kahit wala pang suplay ng bakuna, naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite sa pagdating ng mga COVID-19 vaccine. ABS-CBN News/Screenshot

Inaayos na ang mga ituturing na mega vaccination center sa lungsod ng Bacoor sa Cavite, bilang paghahanda sa pagdating ng coronavirus disease (COVID-19) vaccines sa lungsod.

Target na mabakunahan nang libre ng Bacoor ang 470,000 sa kanilang populasyon. Ang Bacoor Coliseum at Bacoor City Elementary School ang siyang magsisilbing mega vaccination centers ng lungsod.

“Ngayon nag-uusap kami ni governor kasi ho tila mukhang isho-shoulder po ng probinsya ang majority para doon sa hindi seniors at parang ang itotoka sa aming mga mayors ang bakuna para sa mga senior citizen,” ani Bacoor Mayor Lani Mercado Revilla.



Watch more in iWantTFC

Ayon sa lokal na pamahalaan, dumating na ang mga freezer at refrigerator na paglalagyan ng mga bakuna.

Aabot naman sa 10 freezer at 15 refrigerator na paglalagyan ng mga bakuna ang dumating at ipinakalat na ito sa mga health center.



Handa na rin umano ang mga cold storage facility ng lungsod.

May ilan gaya ni Rowena Garco, 50 anyos, na handa nang magpaturok oras na dumating na ang COVID-19 vaccines.



“Tulad ko siyempre age ko kailangan ko rin at saka may proteksyon ako sa mga kasama ko sa bahay, safe din sila," ani Garco.

Pero ang ilang residente, gaya ni Maricris Postrero na may agam-agam pa.

"OK naman healthy naman ako. Ayaw ko baka magkasakit lang ako, imbis na wala ako sakit magkakasakit pa ako lalo,” ani Postrero.



Bagama’t handa na ang lokal na pamahalaan, hindi pa masabi ng alkalde kung kailan darating ang mga bakuna na in-order nila at ang mula sa national government.



"So far hinihintay na lang namin 'yung pagbaba ng kung anumang bakuna yung bababa sa amin galing national, yung purchase namin, we are on the second batch of the orders coming in for the city,” ani Mercado Revilla.

Matatandaan na may kasunduan ang Pilipinas, pribadong sektor, at ang mga lokal na pamahalaan sa AstraZeneca sa pag-order ng mga dose ng kanilang COVID-19 vaccines, na inaasahang darating ngayong taon.

Sa ngayon, Sinovac vaccines mula China pa lang ang dumarating, na kasama sa mga target munang ibigay sa mga nasa priority list ng vaccination drive ng gobyerno gaya ng mga medical frontliner.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News