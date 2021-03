COVID-19 vaccination ng frontliners patuloy; dagdag Sinovac doses inaasahan ngayong Marso

Si Health Secretary Francisco Duque III ang nagturok ng Sinovac vaccine kay EAMC chief Dr. Alfonso Nuñez. Screengrab

MAYNILA - Patuloy ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga health worker sa iba't ibang mga ospital sa bansa Miyerkoles, habang inaaasahan ang dagdag pang mga doses ng Sinovac vaccine para mas maraming frontliner ang mabigyang proteksyon laban sa sakit, ayon sa health authorities.

Nagsimula na ang pagbabakuna sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ngayong Miyerkoles sa pagdating ng kanilang suplay ng CoronaVac vaccines mula Sinovac.

Magmula alas-12 ng tanghali ng Miyerkoles, nasa 144 staff na ng EAMC ang nabakunahan.

Si Health Secretary Francisco Duque III ang nagturok sa medical chief ng ospital na si Dr. Alfonso Nuñez at isang nurse na si Rosemarie Reyes sa "ceremonial vaccination" ng pasilidad.

Hangad ni Nuñez na maprotektahan ng mga bakuna ang health care workers habang patuloy silang nagsasalba ng buhay ngayong COVID-19 pandemic.

Watch more in iWantTFC

Ibinahagi niya rin ang kaniyang naramdaman matapos turukan ng Sinovac vaccine.

"Balewala. Parang simpleng bakuna lang. Kagaya ng mga ibang bakunang na-receive ko sa aking buhay. Kaya hinihikayat namin ang lahat ng health care workers na samantalahin na itong Sinovac, iyong vaccine na available para mabigyang proteksyon ang lahat ng health care workers,” ani Nuñez.

Para kay Duque, maituturing na “influencer” ang mga medical frontliner na nanguna sa pagpapabakuna kontra COVID-19 sa gitna ng mga agam-agam tungkol dito.

“Ang talagang influencers ay ang hospital chiefs. Gaya nina Dr. Sitoy Nuñez ng EAMC, Dr. Gap Legazpi ng PGH, si Dr. Famaran ng JNRMC, in fact pati FDA Director General Eric Domingo. So maganda ito, within the sector, iyong mga influencers sila ang mauuna,” ani Duque.

Aminado si Duque na 17 porsiyento lang ng 3.4 milyong health care workers ang maaaring masaklaw ng 600,000 doses ng Sinovac na dumating kamakailan kaya aniya ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matugunan ang pangangailangan sa pagbabakuna.

Dagdag ni Duque, posibleng sa ika-3 hanggang ika-4 na linggo ng Marso dumating ang nasa 1 milyong doses ng Sinovac.

Pagbabakuna sa NKTI

Watch more in iWantTFC

Nasa 150 health care workers naman ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City ang inaasahang matuturukan ng Sinovac vaccine ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Dr. Rosemari Liquete, executive director ng NKTI, ito ang bilang ng mga kawaning nagpalista para magpabakuna.

Kinabibilangan umano ito ng mga doktor, nurse, security personnel, nursing assistants at iba pa.

“Dahil ang ibinigay na dose pa lang sa amin is 300, sabi namin mauubos namin 'yung 150 persons today. Meron kaming 5 stations dito sa aming malaking gym,” sabi ni Liquete sa panayam sa TeleRadyo.

Ang NKTI ay may 2,400 na health care workers. Bagama't marami ang nagpa-register para magpabakuna, normal lang aniya para sa iba ang magkaroon ng agam-agam at naisin na maghintay na muna.

Hindi naman makakasama si Liquete sa mga babakunahan gamit ang Sinovac dahil lampas na ang edad niya sa age group para dito.

Samantala, ibinahagi rin ni Liquete na itinatayo na ngayon ng pansamantalang COVID hemodialysis facility na magkakaroon ng 20 stations. Inaasahan aniya itong matatapos sa Abril.

“Ang problema namin noon maraming nagda-dialysis na COVID patient,” sabi niya.

Dagdag niya na ang pansamantalang pasilidad ay itinatayo sa tulong ng Inter-Agency Task Force at Department of Public Works and Highways.



— May ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News