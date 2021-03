Ambassador na sinibak sa pangmamaltrato masama ang loob, balak magsampa ng kaso

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Masama ang loob ng dating ambassador ng Pilipinas sa Brazil matapos pagtibayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakasibak sa kanya dahil sa pang-aabuso sa kasambahay na nakuhanan ng CCTV.

Noong Lunes ay inanunsiyo ni Duterte na aprubado na ang pagsibak kay Marichu Mauro ilang buwan matapos mag-viral ang CCTV footage ng kaniyang paulit-ulit na panggugulpi sa kaniyang Pinay helper sa kaniyang diplomatic residence sa Brazil.

Sabi ni Mauro, hindi niya inakalang hahantong doon ang imbestigasyon ng Department of Foreign Affairs (DFA).

"I chose instead to keep silent simply because I trusted the DFA system to follow the prescribed procedures in investigating what really happened," aniya sa panayam ng ABS-CBN News.

Dagdag niya, pakiramdam umano niya ay pinagtaksilan siya ng institusyong kaniyang pinaglingkuran.

"They did not follow the prescribed rules to uphold my right to due process."

Giit ni Mauro, hindi naipakita ang buong konteksto ng video na kumalat matapos ilabas ng Globo News ng Brazil.

"Nakita piningot ko ang tainga... Hindi nila nakikita ‘yung family context no’n eh," sabi ni Mauro.

Hindi umano pinansin ng DFA Hearing Panel ang mga ebidensya na inilatag ni Mauro, at ang mga sirkumstansya sa likod ng mga insidente.

"During those times, I was under tremendous stress because of the COVID lockdown. Maybe I was a victim of anxiety and stress brought by the lockdown... 'Yung video, hindi naman pinakita before it happened and after it happened," depensa ni Mauro.

Balak ngayong maghain din ng kaso ni Mauro.

"My lawyers may bring this to court for the court to see the video. But it was tampered. And I believe dismissal is too harsh," saad ng dating ambassador.

Humingi na ng tawad si Mauro sa kasambahay na itinuring niya umanong pamilya.

"I regret the incident and the shame that it has brought... I am deeply remorseful."

Sa hiwalay na panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng kasambahay na pinapatawad niya si Mauro at wala siyang balak magsampa ng kaso.

Wala pang sagot ang DFA sa pahayag ni Mauro.