487,200 doses ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca darating sa Marso 4

MAYNILA - Matapos maantala, nakatakdang dumating ngayong Huwebes ang 487,200 doses ng bakuna mula AstraZeneca na ipinangako ng COVAX facility, ayon sa Malacañang.

Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na darating bandang alas-7:30 ng gabi ng Marso 4 ang mga bakuna.

"This is to confirm that the Philippines is set to receive 487,200 doses of AstraZeneca vaccines tomorrow, March 4, 2021, 7:30PM, as part of the first round of allocated doses from the COVAX facility," ani Roque sa isang pahayag.

Unang naantala ang pagdating ng bakuna mula AstraZeneca nitong Lunes dahil umano sa kakulangan ng supply.

Kinumpirma rin ng British carrier na Royal Dutch airline sa ABS-CBN News na darating na ang bakuna.

Sasalubungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bakuna ng AstraZeneca bilang pasasalamat sa World Health Organization at sa United Kingdom.

Pero si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sinabing ayaw pa makumpirma ang pagdating ng mga bakuna.

“I cannot confirm yet. Dalawang beses na kaming nakuryente diyan. Mabuti i-confirm 'pag may plane nang lumipad from Belgium,” ani Galvez.

Maaalala na noong Pebrero ay naudlot rin ang pagdating ng AstraZeneca vaccines.

Enero 28 nang mabigyan ng emergency use authorization (EUA) ang Oxford AstraZeneca para sa bakuna nito kontra COVID-19. Rekisito ang EUA para payagang gamitin ang bakuna sa Pilipinas.

Napatunayang ligtas ang nasabing bakuna na may 62 hanggang 90 porsiyentong efficacy rate.

Ayon sa Food and Drug Administration, dalawang doses ang rinirerekomenda nilang administration ng naturang bakuna, sa pagitan ng 4 hanggang 12 na linggo.

Inirekomenda ang nasabing bakuna sa mga taong may karamdaman gaya ng obesity, cardiovascular disease, respiratory disease, at diabetes.

Maaari rin itong gamitin sa mga gumaling na sa COVID-19.

Bawal itong gamitin sa mga may allergic reaction at mga may edad 18 pababa.

Inaasahan din na magkakaroon ng side effects ang ilan gaya ng kirot sa iniksyunang bahagi, pagkahapo, pananakit ng kalamnan, sakit sa ulo, at panginginig sa lamig o chills.

May iba pang malalalang epekto tulad ng anemia, pamamaga, myelitis, at mataas na lagnat.

Parte rin ang nasabing brand sa hiwalay pang tripartite deal ng mga private firm, ng gobyerno, at ng pharma company. May mga LGU rin na bumili ng nasabing bakuna para sa kanilang mga residente.

— May mga ulat nina Pia Gutierrez, Vivienne Gulla, at Isay Reyes, ABS-CBN News

