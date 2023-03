Comelec handa na sa pagdaraos ng election summit

Kasado na ang tatlong araw na election summit ng Commission on Elections sa ika-8 hanggang 10 ng Marso, 2023 sa Pasay City.

Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, kumpirmadong dadalo sa nasabing summit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at higit 400 bisita.

“Merong po tayong March 8, 9 and 10 - sa isang linggo na po ang ating election summit. Invited po natin ang pinaka-matataas na opisyal ng pamahalaan natin magmula sa ating Speaker of the House, sa ating Senate President, sa ating Vice President at nag-confirmed na po ng attendance ang ating kagalang-galang na Pangulo,” sabi ni Garcia.

Ayon kay Garcia, imbitado ang ibat-ibang stakeholders sa halalan kung saan kasama sa mga inaasahang matatalakay ang kapakanan ng mga guro na nagsisilbi tuwing halalan.

“Nag-invite kami ng lahat ng mga may idea sa kung papaano natin pabubutihin ang ating halalan. Makikita ‘nyo po lahat po halos ay may representasyon doon sa election summit na yan,” pagtitiyak ni Garcia.

Binigyang diin ni Garcia ang kahalagahan ng kontribusyon hindi lang ng Comelec kundi maging ng lahat ng stakeholder sa pagdaraos ng halalan.

“Napaka-importante po ng election summit, this is a Comelec that hears, this is a Comelec that listens. Napaka-importanteng malaman ng sambayanang Pilipino na lahat ng stakeholders..na ang business ng election hindi lamang sa Comelec - ito ay business ng lahat, anoman po ang edad ‘nyo, ano man po ang katayuan sa buhay dapat nating simulan na magbigay ng kontribusyon para magkaroon tayo ng ng iisang hakbang para sa iisang hakbang para sa maayos, malinis na halalan sa mga darating na panahon,” sabi ni Garcia.