MAYNILA — Higit P20 milyong halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na mga operasyon sa Muntinlupa City at Cavite, ayon sa mga awtoridad.

Sa Muntinlupa, aabot sa P6.8 milyong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa 4 na suspek, Martes ng gabi.

Base sa report, kinasa ang operasyon sa Barangay Poblacion kung saan nagpanggap ang isang asset na bibili siya ng droga sa mga suspek.

LOOK: 4 drug personalities were arrested and around 1kg of suspected shabu were seized during the buy-bust operation police conducted at Barangay Poblacion in Muntinlupa City | @ABSCBNNews



📸 PNP DEG pic.twitter.com/QVPgxCkYRk