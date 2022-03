Paghahanda upang makaiwas sa sunog, ipinag-utos ng Cavite City LGU

CAVITE – Ipinag-utos ni Cavite City Mayor Bernardo "Totie" Paredes sa mga tauhan ng barangay, mga pulis at bumbero na maging handa kasunod ng magkakasunod na sunog sa lungsod.

Ayon kay Paredes, ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat upang maiwasang maulit ang mga malalaking sunog na nangyari sa lungsod kung saan daan-daang bahay ang napinsala.

Humiling din ng kooperasyon ang alkalde sa mga residente, at hinimok silang maging kalmado at mapagmasid sa gitna ng mga kumakalat na impormasyon sa social media na diumano ay arson o sinadya ang mga sunog.

“Inaasahan ko po ang kooperasyon ng lahat at maging kalmado at maging mapagmasid lalo na sa mga fake news at mga tao na nagpapakalat ng maling impormasyon sa mga kaganapan ngayon,” ani Paredes.

Hinimok ni Paredes ang publiko na i-report agad sa mga awtoridad ang mga kahinahinalang tao sa lugar, at magtiwala sa mga namumuno sa barangay.

“Maging mapanuri po tayo at magtiwala sa mga namumuno sa ating mga barangay. I-report agad ang mga tao na kahinahinala nasa ating mga barangay upang makasiguro at makaiwas sa panic at kaguluhan,” saad ng alkalde.

Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Cavite City, patuloy pa ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog sa dalawang lugar sa lungsod.

Nitong Marso 1, unang araw ng Fire Prevention Month, isang bahay uli ang nasunog sa Barangay 22-M, Quadra.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

