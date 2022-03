Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Paiigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority ang no-contact apprehension sa gitna ng pagdami ng mga motorista sa EDSA.

Ayon kay EDSA traffic "czar" Bong Nebrija, ito ay para hindi nila maharang ang daloy ng trapiko na bumibigat na ngayong ipinapatupad ang Alert Level 1 sa Metro Manila.

"Ina-anticipate na natin na dadami na 'yung volume ng sasakyan sa EDSA and with that we will be intensifying 'yung no-contact apprehension. Traffic management will take priority over enforcement," ani EDSA traffic czar Bong Nebrija.

Tututukan na rin ng MMDA ang mga kalsadang tutuloy sa mga underpass at paakyat ng mga flyover sa EDSA na ayon kay Nebrija ay "chokepoint" sa pangunahing kalsada.

Mananatili aniya ang concrete barriers, sa kabila ng mga aksidente kaugnay nito.

"Matagal na tayong nagkaroon ng steel bollards diyan sa pababa ng tunnel at saka pababa ng flyover. However, naubos na yan dahil binangga na ng mga sasakyan so we will see if we will come up with another scheme or another form of barricade na makakaprotekta sa mga commuters," ani Nebrija.

Ang ilang lokal na pamahalaan, may hakbang na ring ginawa patungkol sa trapiko.

Halimbawa sa Makati, ibabalik ang full coding pagdating ng Marso 16. Ibig sabihin, bawal ilabas ang sasakyan mula alas-7 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi kung sakop ng number coding.

Naniniwala na rin ang Pateros LGU na kailangan na nilang magpatupad ng coding.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News