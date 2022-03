Watch more on iWantTFC

Disyembre pa inabisuhan ng local government unit (LGU) ng San Juan si Romeo Embile na puwede na siyang magpa-booster shot laban sa COVID-19 pero nag-alangan umano siyang pumunta sa vaccination site dahil sa banta ng omicron variant.

"Ang daming nagkaroon [ng COVID] kaya iwas din ako. Hindi ako lumalabas noon," ani Embile.

Noong Martes, dinala sa mismong building na tinitirhan ni Embile ang booster vaccination kaya agad siyang pumila.

Ayon sa datos ng National Vaccination Operations Center (NVOC), 36.7 milyong indibidwal ang eligible o puwede nang magpa-booster shot pero 10.28 milyon pa lang ang naturukan nito.

"'Yong iba nag-iisip kung kailangan ng booster. 'Yong iba naman, they don't see the urgency of the booster... Importante po 'yan, kasi bumababa na po 'yong vaccine efficacy," sabi ni NVOC Chairperson Myrna Cabotaje.

Para mapabilis ang rollout ng booster shots sa Pilipinas, plano ng gobyernong dalhin ang bakuna sa mga lugar ng trabaho at tutukan ang economic frontliners.

May ikinakasa ring ikaapat na national COVID-19 vaccination drive, na ayon kay Cabotaje ay posibleng idaos mula Marso 10 hanggang 12.

Pero hindi tulad ng mga nakaraang malawakang pagbabakuna, sa ilalim ng ikaapat na "Bayanihan, Bakunahan" ay "dadalhin natin sa mga bahay-bahay saka sa mga workplace ang mga bakuna," ani Cabotaje.

Sinimulan na rin ng ilang LGU sa Metro Manila na ibahay-bahay ang pagbabakuna kontra COVID-19.

Nasa 63.3 milyong indibidwal na ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19 sa bansa, mula sa tinatayang 111 milyong kabuuang populasyon.

Kabilang sa mga fully vaccinated ang 8.4 milyon na may edad 12 hanggang 17.

Sa mga edad 5 hanggang 11, 736,000 pa lang ang bakunado.

Ayon kay Cabotaje, inaasahang darating ngayong Miyerkoles o sa Huwebes ang dagdag na 1.6 milyong COVID-19 vaccines ng Pfizer para sa edad 5 hanggang 11.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News