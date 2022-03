Maliliit na negosyo umaasang lalaki ang kita ngayong Alert Level 1

A vendor mans his stall at a public market in Manila on the first day of Alert Level 1 on March 1, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Balik-normal na ang ilang mga negosyo sa Metro Manila ngayong Alert Level 1 na at hindi na mahigpit ang restrictions kontra-COVID-19.

Sa isang kainan sa Quezon City, balik na sa 10 empleyado ang nagpapatakbo nito dahil 100 percent na rin ang seating capacity.

Ayon sa may-ari na si Jean Borabon, dumami na rin ang kanilang customer ngayong Alert Level 1 dahil bumalik na sa trabao ang ilang manggagawa.

Pero mabigat ang puhunan niya ngayon dahil sa taas ng presyo ng karne, rekado, mantika, at LPG.

Nadagdagan na rin ng P30 kada kilo ang delivery ng niluluto nilang mga isda mula Malabon.

Dahil balik-trabaho na rin ang lahat ng kanyang mga empleyado, tumaas din ang gastos niya sa pasahod.

Problema rin ni Jing Manalo ang gastos sa LPG, mantika, at saging sa puwesto niya ng banana cue at palamig.

Kaya dinidiskartehan na lang niya ang sukat ng paninda para hindi malugi.

"Iyong dating tatluhan, ngayon dalawahan na lang. 'Yong isang turon eh dating mataba, ngayong kaunti na lang din. Kasi ang saging mahal na rin. Pamasahe mo pa papunta rito, P160 everyday. Nagtaas din ang tinapay," ani Manalo.

Ayon sa NEDA, P9.4 billion pesos ang inaasahang economic activity kada linggo ngayong nasa Alert Level 1 na ang Metro Manila at ilang bahagi ng bansa.

Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho, posibleng hindi pa rin ito maramdaman ayon sa eksperto.

Ayon sa economist na si Nicholas Mapa, hindi pa rin ganoon kataas ang demand dahil sa inflation.

"They were expecting 100 percent seating capacity coming back. Baka not as much. Kahit bukas sila, you have the ability to open up, but the demand may not be as forceful as you would hope it to be," paliwanag ni Mapa.

Kaya ang tindera ng karne sa Kamuning Market na si Carmencita Ola, hindi muna nagdagdag ng paninda dahil parehas lang ang dagsa ng mamimili sa Alert Level 2.

"Mahina pa rin kasi hindi pa naman nararamdaman ang Alert Level 1. Ang dumami lang, mga batang sumasama sa sa palengke. Pero ang bumibili, wala pa," aniya.

—Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News