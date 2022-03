Watch more on iWantTFC

MANILA -- Timbog ang isang 48 taong gulang na lalaki matapos mahulihan ng baril sa Sitio Isla Noah, Barangay San Isidro, Antipolo City nitong Martes.

Kinilala ang suspek na si alyas Ronello at kasalukuyan ding may kinakaharap na drug-related case, ayon sa Rizal Public information office.

Narekober mula sa suspek ang isang calibre .38 na baril, isang gun replica at limang bala.

Nakuhanan din ito ng 10 gramo ng suspected shabu na aabot sa P68,000 ang street value.

Inaalam pa ng mga otoridad kung may kasama pang supplier ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang barangay si Ronello.

Kakasuhan ang suspek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms in relation to Omnibus Election Code.