Para makaiwas sa COVID-19, may kaniya-kaniyang paghihigpit pa ring pinatutupad ang ilang local government unit ng mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1.

Sa Cavite, mananatili ang pagpapatupad ng curfew hours sa Dasmariñas.

Ayon kay Dasmariñas Mayor Jenny Austria-Barzaga, iiral pa rin ang curfew mula alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-4 ng madaling araw sa lungsod.

Gayunman, ipatutupad ang full operational capacity ng mga establisimyento at maaari na ring tanggaling ang mga acrylic o plastic divider.

Sa Tagaytay City, hinimok ang mga pribadong kompanya na patuloy pa ring magpatupad ng flexible at alternative work arrangement sa mga empleyado, batay sa executive order mula sa Mayor's Office.

Pinaghahanda rin ang mga establisimyento ng contingency plan sa posibilidad ng lockdown sakaling itaas ang alert level status.

Sa Kamaynilaan, ininspeksiyon ni San Juan Mayor Francis Zamora ang mga tricycle terminal sa lungsod para tingnan ang kahandaan sa Alert Level 1.

Binaklas na ng mga tricycle driver ang mga plastic barrier at pinapayagan na rin silang magsakay nang punuan.

Tinitingnan din ni Zamora ang vaccination status ng mga tsuper at hinimok ang mga wala pang booster na magpaturok na rin.

"Dahil Alert Level 1 na, ibig sabihin 100-percent capacity na ang ating mga establishment... 'Yong pagkadikit-dikit ng tao ay nandoon na. We have to give them added protection through the boosters," ani Zamora.

Hanggang Marso 15 iiral ang Alert Level 1 sa Metro Manila at 38 iba pang lugar sa bansa.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News