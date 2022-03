MAYNILA—Nasa P408 milyong halaga ng umano'y shabu ang nasabat ng mga awtoridad mula sa isang itinuturing na high-value target sa isang buy-bust operation sa Marilao, Bulacan, Miyerkoles ng umaga.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, kabuuang 60 kilo ng shabu ang nakumpiska sa operation ng pinagsanib puwersa ng PDEA, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at National Intelligence Coordinating Agency sa Marilao.

Nakasilid ang mga ilegal na droga sa pakete ng tsaa.

Sa pagtaya ng PDEA, nagkakahalaga umano ng P408 milyon ang mga nakumpiskang kontrabando.

Ayon sa mga awtoridad, nasa likod ng malaking bentahan ng droga sa Bulacan at mga karatig-lalawigan ang inarestong high-value target.

Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

