Tumanggap ng anti-rabies vaccine ang ilang alagang hayop sa paglulunsad ng Rabies Awareness Month noong Marso 1, 2022 sa Pasig City. Mark Demayo, ABS-CBN News

Nanawagan ang Department of Health (DOH) sa mga may alagang aso at pusa na pabakunahan ang mga ito kasabay ng pagsisimula ng Rabies Awareness Month ngayong Marso.

Mahalaga umanong masawata ang rabies dahil makamandag itong uri ng impeksiyon, lalo na kung mahawa ang tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na hayop o kaya madapuan ng laway nito ang sugat ng isang tao.

Ayon sa DOH, hindi man ito pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino kada tao pero 200 hanggang 300 tao ang namamatay dahil sa rabies.

Target umano ng DOH na maging rabies-free ang Pilipinas sa 2030.

"May 8 taon pa tayong bubunuin. Sa ngayon, mayroon tayong 8 rabies-free provinces," ani Dr. Cherylle Gavino ng DOH Disease Prevention and Control Bureau.

"Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nakikipag-collaborate sa lahat ng sektor pati ang ating mga kasamahan sa pribadong sektor," dagdag ni Gavino.

Ipinayo ni Gavino sa pet owners na maging responsable at agad magpabakuna sakaling makagat ng alaga.

"Make sure that they are registered and vaccinated... magpakonsulta sa ating mga health center, animal bite treatment center kung tayo ay nakagat o na-expose sa ating mga aso at pusa," aniya.

Nasa P800 milyon ang inilaang pondo umano ng DOH ngayong 2022 para sa rabies program kaya libre rin ang bakuna, lalo na sa mga nakagat ng hayop.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News