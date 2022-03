Nilalagyan ng abo ang isang paslit sa paggunita ng Ash Wednesday sa Quiapo Church. Ibinalik ang pagpahid ng abo sa noo ngayong taon sa harap ng pagluluwag ng pandemic restrictions. George Calvelo, ABS-CBN News

(UPDATE) Ginunita ngayong Miyerkoles ang "Ash Wednesday", na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng kuwaresma para sa mga Katoliko.

Sa paggunita ng Ash Wednesday ngayong taon ay ibinalik ang tradisyunal na pagpapahid ng abo sa noo - na unang beses gagawin magmula noong tumama ang COVID-19 pandemic.

Kasabay din nito, nagpatupad ng protocols ang mga simbahan, gaya ng Quiapo Church, kung saan kailangang ipakita ang vaccination card bago papasukin ang mga mananampalataya.

Optional pa rin ang pagbubudbod ng abo sa ulo o bumbunan.

Bata man o matanda, hindi inalintana ang mainit na panahon at matiyagang nakinig ng misa.

Si Erwin Juson, bagamat may agam-agam pa na lumabas, dumayo pa mula Antipolo kasama ang kanyang apo na 6 anyos dahil mahalaga pa rin aniyang patatagin ang pananampalataya, lalo na ngayong may pandemya.

"Para matuto yung bata na manalangin, tinuturuan ko na lang sya, humingi ka ng tulong sa Panginoon... Mag-iingat-ingat na lang," ani Juson.

Para sa ilang deboto gaya ni Rizza Villacruz, mas dama nila ang paggunita ng Ash Wednesday ngayong mas maluwag na ang protocols.

"Mas okay po, face-to-face na nagsisimba. Pero okay lang din ang online. Pero 'pag face-to-face, dama at nakikita ko talaga ang Nazareno," ani Villacruz.

"Mas maganda na nakapapasok na sa loob ng simbahan. Okay rin magdasal sa labas, pero iba 'pag nakapasok ka sa bahay ng Ama," ayon naman sa debotong si Roman Pineda.

Bukod sa pagpahid ng abo sa noo, ibinalik na rin ang Stations of the Cross.

Sa labas ng simbahan, wala gaanong pagbabago dahil sa marker pa rin pinapatayo ang mga deboto kaya napapanatili pa rin ang physical distancing.

Kapag communion naman at sa pagpahid ng abo, ang lay minister ang lalapit sa mga deboto para maiwasan ang kumpulan.

Pagpasok ng simbahan, hindi na hinahanapan ng vaccination card at hindi na rin kailangan sagutan ang contact tracing form. Aabot sa 70-80 porsiyento na capacity lang din ang ipinatupad sa loob ng simbahan.

Nagkabuhol-buhol ang pila ng mga deboto sa Simbahan ng Baclaran bago pa ang Ash Wednesday mass nitong alas-5 ng umaga.

Ayon kay Fr. Victorino Cueto na rector ng Baclaran Church, hinihikayat pa rin nila ang mga debotong magpatupad ng "one seat apart" kahit na full seating capacity na ang mga simbahan.

Dinamihan na rin nila ang laymen na maglalagay ng abo para hindi magsiksikan sa pila.

Sa St. Peter Parish, may temperature check at sinusundan pa rin ang physical distancing. Pero karamihan sa mga deboto ay sa labas pumuwesto.

-- May mga ulat nina Raya Capulong, Nico Bagsic at Jeck Batallones, ABS-CBN News