MAYNILA - Iginiit ng isang transport group na hindi pa rin sapat ang kanilang kikitain kahit na ibinalik na sa dating kapasidad ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan, dahil sa taas-presyo ng petrolyo.

Dahil dito, pinamamadali ni PASANG MASDA president Obet Martin ang paglalabas ng pondo para sa fuel subsidy at service contracting ng mga jeepney driver.

Umaasa rin ang grupong aaprubahan ang kanilang hiling na dagdag-pisong pamasahe, at suspensiyon ng excise tax sa langis.

"Nasa DBM na ang budget. For release na nila. Nananawagan na rin ako sa Department of Budget and Management na i-release na nila sa lalong madaling panahon sapagkat kailangang kailangan na namin ang nasabing subsidiya," ani Martin.

Nasa Alert Level 1 na ang Metro Manila, kung saan nasa 100 porsiyento na ang pinapayagang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan.

Nagpaalala si Martin sa mga tsuper na iwasan ang overloading at tiyaking nasusunod ng pasahero ang mga panuntunan kontra COVID-19.

"'Yung seating capacity na 100% na lang po. Ingatan po natin ang ating mga pasahero. Naiintindihan ko po ang sistema o katayuan ng ating mga tsuper ngayon ng jeepney. 'Wag nating abusuhin sapagkat baka magdulot lamang ng sakuna sa ating mga sakay na pasahero at magkaroon lang tayo ng mabigat na problema," ani Martin.