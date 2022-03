MAYNILA—Labintatlong Pilipino, kabilang ang isang sanggol, ang ligtas na nakarating sa Ninoy Aquino International Airport, Martes ng gabi matapos lisanin ang Ukraine sa gitna ng pag-atake ng Russia.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang repatriation flight na umalis ng Warsaw Chopin Airport sa pamamagitan ng Emirates flight EK 2023 ay lumapag sa Maynila pasado alas-10 ng gabi.

Sinalubong sila ng mga opisyal ng DFA at OWWA para i-facilitate ang kanilang pagdating sa immigration.

Ang batch ay bahagi ng 40 evacuees na umalis sa Kyiv patungong Lviv at tinanggap ni Foreign Affairs Sec. Teodoro Locsin Jr. sa border ng Ukraine at Poland.

Pinadali ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw ang kanilang mga dokumento sa paglalakbay at paglipad, gayundin ang kanilang pananatili sa isang hotel sa Warsaw.

Ang lahat ng mga gastusin ay sinagot ng pondo ng assistance-to-nationals ng DFA.

Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers' Affairs Sarah Lou Arriola, 4 na Pilipinong di nakauwi dati matapos isara ang mga airport ay kabilang sa mga dumating sa Maynila.

Isa sa nga nakauwi ay si Greg Soriano, estudyante sa Kyiv. Kuwento niya, dinig daw ang bakbakan sa lugar niya.

"Early morning from 4 or 5 a.m. when we started hearing explosions near our place. And after that, we were told to go down to the shelters because it wasn't safe. Nakakarinig po kami ng bombs not just that time other times din po," aniya.

Ganoon din ang naranasan ni Lorraine Royo na nanny sa Kyiv. Hanggang paglikas daw ay kaba ang nararamdaman niya.

"Sobrang gulo na po 'yung 9 hours naging 24 hours ta’s wala kaming . . . Tubig lang. Kung ano bitbit namin . . . Takot siyempre, first time ko putukan di ko alam gagawin ko . . . sobrang nakakatakot talaga," aniya.

Ayon kay Arriola, may 15 Pilipino pang inaasahang tatawid mula sa Lviv papuntang Poland sa Miyerkoles. Umaasa ang DFA na makakalipad pauwi ang mga ito bago matapos ang linggo.

Sa ngayon, natukoy ng DFA ang hindi bababa sa 141 na mga Pilipinong nasa loob pa rin ng Ukraine.

Ayon kay Arriola, karamihan sa sa mga Pilipino sa Ukraine ay hindi dokumentado.

Marami ang nagpasyang hindi na umuwi, lalo na ang may asawa at pamilya doon na umaasang bubuti ang sitwasyon sa naturang bansa.

