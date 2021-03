Vaccine rollout sa iba pang ospital sa Metro Manila umarangkada na

Ipinakita ng ilang medical frontliner ang mga patch bilang patunay na nabakunahan sila ng Sinovac vaccines sa pagsisimula ng vaccination drive sa Maynila nitong Martes, Marso 2, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umarangkada na ang COVID-19 vaccine rollout ng iba pang lungsod sa Metro Manila kasabay ng pagdating ng Sinovac vaccines mula China.

Ito ay ilang araw matapos dumating ang nasa 600,000 doses ng bakuna kontra COVID-19 mula sa Sinovac ng bansang China na donasyon ng kanilang pamahalaan.

Nagsimula na ang COVID-19 vaccination program ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa Sta. Ana Hospital, kung saan 200 health workers ang inaasahang magpapabakuna.

Unang naturukan si Vice Mayor Honey Lacuna na isang doktor. Naturukan din ang pinuno ng City Health Office at Sta. Ana Hospital.

Aabot naman sa 153 ang target bakunahan sa Pasig City General Hospital at Pasig City Children’s Hospital sa pag-arangkada ng vaccination program sa lungsod.

Si Dr. Nerissa Sabarre, head ng COVID-19 referral facility ng Pasig City Children’s Hospital, ang unang nabakunahan sa “symbolic” na vaccination ceremony ng lungsod.

Wala namang naramdamang adverse effects ang mga nabakunahan sa ngayon.

“Okay, I didn't feel anything, halos wala akong naramdaman. I feel very good, I feel well,” ayon kay Dr. Noel Cruz, doktor sa Pasig City General Hospital.

Nagpasalamat naman si Pasig City Mayor Vico Sotto sa health care workers sa kanilang sakripisyo ngayong COVID-19 pandemic.

"Iyong pagsuot ng PPE sa emergency room nang 7 to 8 hours lahat po 'yan, kayo po ang nakaranas niyan. Hindi naman kami, kaming politiko 'pag gusto naming umupo, puwede kaming umupo. Pagod din naman kami pero nakakapagpahinga kami hindi gaya ng health care professionals natin na talagang minsan walang pahinga," ani Sotto.

Sa Pasay City General Hospital naman, tinatayang nasa 100 health care workers ang matuturukan ng Sinovac vaccines. Aabot sa 300 doses ng bakuna mula sa Department of Health storage facility sa Marikina ang dumating sa ospital gabi ng Lunes.

Pero kasabay nito, may ilan umanong mga medical frontliner ang umatras sa pagpapabakuna dahil sa napapaulat na mababang efficacy rate nito.

Ayon kay Imelda Mateo, chief ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, kaunti lang mula sa mga nag-pre-register na frontliner sa pagpapabakuna ang sumipot sa pagsisimula ng kanilang inoculation drive sa mega vaccination center ng lungsod ngayong Martes.

Aniya, 120 lang ang sumipot mula sa 1,200 na pumirma at nagbigay ng consent na mabakunahan sila noong panahon na ang inaasahang bakuna ay Pfizer o AstraZeneca mula sa COVAX facility ng World Health Organization.

Pero noong malaman na Sinovac ang unang ibibigay ay nagsiatrasan umano ang karamihan. Aniya, hindi naman daw sila nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa bakuna.

"It’s equivalent to the other brands so 'yun ang motive natin. Ma-prevent at ma-down 'yung chance na ma-confine, 'yung probability of severe incubation, sometimes death," ani Mateo.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, aabot sa 749 health workers na ang nabakunahan mula nang magsimula ang vaccine rollout noong Lunes. Aniya, inaasahan nila na dadami pa ang frontliner na magpapabakuna sa mga darating na araw.

"Hindi masasabi na 100 percent na walang agam-agam. Makikita natin sa darating na araw. Titingnan natin in the coming days," ani Vergeire.

Nabanggit naman ng gobyerno na mananatili pa ring prayoridad ang mga frontliner kahit pa man hindi nila piliin na magpaturok ng Sinovac vaccines.

Noong Lunes, Marso 1, nagsimula sa vaccine rollout ang Pilipinas, na nahuhuli na kung ikukumpara sa mga karatig-lugar sa Southeast Asia pagdating sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Target ng gobyerno na mabakunahan ang nasa 70 milyong katao sa populasyon ng bansa.

Bukod sa 600,000 doses ng Sinovac na donasyon ng China sa Pilipinas, inaasahan ang pagdating ng Astrazeneca at Pfizer vaccines na mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Naantala ito dahil sa hinihinging indemnification deal, kung saan gobyerno ang sasagot ng gastusin kung sakaling may mga makaranas ng side effects dahil sa turok.

-- Mga ulat nina Adrian Ayalin, Jeck Batallones, at Arra Perez, ABS-CBN News