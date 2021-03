Service vehicle sakay ang DPWH employees nahulog sa maisan

TUMAUINI, Isabela — Nahulog sa maisan at bumaliktad ang service vehicle na sinasakyan ng ilang empleyado ng Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 2 sa bayang ito nitong Martes ng umaga.

Sa paunang imbestigasyon ng Tumauini police, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng pick-up dahil sa bilis na rin ng takbo nito habang binabaybay ang kurbadang bahagi ng provincial road sa Barangay Paragu.

Tinulungan ng mga napadaang motorista at residente na makalabas sa sasakyan ang driver at dalawang pasahero.

Nadala sila sa isang pribadong ospital para malunasan ang mga natamong sugat sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Papunta sana silang Delfin Albano para magsagawa ng site inspection nang mangyari ang aksidente.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.

—Ulat ni Harris Julio