PGH, humiling ng dagdag na Sinovac vaccines

Mag-a-administer ng COVID-19 Sinovac vaccine ang isang medical frontliner sa Philippine General Hospital sa Maynila. Screengrab mula sa ulat ni Jeff Canoy sa TV Patrol

MAYNILA - Dumarami pa ang mga gustong magpabakuna ng Sinovac vaccines mula China sa ilang coronavirus disease (COVID-19) referral hospitals na nagsimula nang mag-rollout ng vaccination program ng gobyerno noong Lunes.

Ito ay matapos maghayag ng kanilang agam-agam ang ilang medical frontliner sa pangamba sa mas mababang efficacy rate ng bakuna kung ikukumpara sa ibang brand.

Sa Philippine General Hospital, kung saan unang naghayag ng pag-aalinlangan ang maraming mga frontliner, aabot sa 383 ang bilang ng mga nagpabakuna nitong Martes. Noong Lunes, nasa 180 ang nagpabakuna.

Pfizer ang inaasahang dumating ng mga frontliner dahil sa kasunduan sa COVAX Facility ng World Health Organization, pero Sinovac ang unang dumating.

Ayon kay UP-PGH Spokesperson Jonas Del Rosario, marami sa mga frontliner ang nagbago ang isip, na napag-aralan ang datos ng Sinovac, at nakumbinseng mabisa ang bakuna laban sa matinding epekto ng COVID-19.

"Mayroon na nagsabi na 'hindi ako natatakot sa mild disease' 'yung konting ubo at sipon [sa pagpapaturok ng] Sinovac, natatakot ako mamatay sa COVID kaya raw [sila] willing," ani Del Rosario.

Nakatulong din umano ang pagpapaturok ng mismong hepe ng ospital na si Dr. Gerardo Legaspi. Bukod dito, wala rin kasing katiyakan kung kailan darating ang mga susunod na bakuna.

"Malaking bagay 'yung mga leaders ng ospital ay magpapaturok ng bakuna. If the captain is willing to take the shot, maraming susunod," ani Del Rosario.

Maaalala na sa huling survey ng PGH sa kanilang mga staff ay sumadsad sa 13 porsiyento mula 92 porsiyento ng mga taga-ospital ang mga gustong magpabakuna sa pag-arangkada ng vaccination drive ng bansa. Ito ay nang malamang ang bakuna ng Sinovac, na may mga napapaulat na mas mababang efficacy rate, ang unang dumating sa bansa.

Si Del Rosario - na noon ay nagka-COVID-19 - sana ang unang matuturukan pero sinabihan siya na mas mabuti munang maghintay siya.

"I wish nagpabakuna na rin ako kahapon pero kinuhanan ako ng antibodies just recently na ang taas ng level ng antibodies ko, sabi nila, 'sir, you can afford to wait.' The vaccine we have right now we can tell you na may application na sa mga nagka-COVID na at mataas ang antibody tapos bibigyan kayo ng vaccine na ito... So sabi nila it's better to wait," ani Del Rosario.

Humihiling ngayon ng mga dagdag-bakuna ang PGH, na may 1,200 doses sa ngayon.

Sa Tala hospital sa Caloocan, nadagdagan ng mahigit 30 empleyado ng COVID-19 ward ang mga nagpabakuna, ayon sa medical center chief na si Dr. Fritz Famaran.

"Ang feeling ko is invigorated, nag-increase 'yung aming confidence to accept and treat incoming COVID-19 patients, meron na kaming partial protection, kasi ang full protection is after the second dose. Naengganyo namin 'yung ibang staff ng aming hospital to undergo vaccination using Sinovac," ani Famaran.

"First come, first serve" basis ang ipinapatupad sa mga gustong magpabakuna na hindi kasama sa naunang listahan ng ospital.

Nagpapatuloy din ang kanilang pag-monitor sa mga nagpabakuna.

Aabot naman sa higit 14,000 personnel ng Veterans Memorial Medical Center at Department of National Defense ang nais mabigyan ng COVID-19 vaccine.

Ang Lung Center of the Philippines naman, patuloy na kinukumbinse ang kanilang health workers na magpabakuna lalo't wala rin daw nakaranas ng adverse effects sa 20 na nagpabakuna noong Lunes.

"'Yung employees namin were actually expecting a different brand. But since now that the supply is available we're trying to educate them, we want them to make informed decisions about the vaccine that they’re going to get," ani LCP vaccination head Dr. Clarizze Moje.

Nauna nang nabanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na inaasahan nilang tataas pa ang bilang ng mga magpapbakuna ng Sinovac sa mga susunod na araw.

— May mga ulat nina Jeff Canoy at Angel Movido, ABS-CBN News