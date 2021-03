Pagbabakuna sa mga sundalo, opisyal nang sinimulan

MAYNILA — Nagsimula na nitong Martes ang rollout ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa hanay ng Armed Forces of the Philippines (AFP), isang araw matapos maturukan ng bakuna ang mga health care worker.

Sa Camp Aguinaldo isinagawa ang pagbabakuna sa mga sundalong frontliner gamit ang CoronaVac vaccine ng Sinovac Biotech ng China.

Kabilang sa mga unang naturukan ng bakuna sina Lt. Col. Jacquelyn Cloma, chief administrative officer ng Office of the Chief Nurse; Maj. Francis Andrade, medical administrative officer ng Philippine Army; at Maj. Richard Delgado.

Saya ang naramdaman ng nurse na si LtCol. Jacquelyn Cloma na unang naturukan ng Sinovac vaccine sa Camp Aguinaldo. pic.twitter.com/OzP8FBYqxc — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) March 2, 2021

Sabi ni Cloma, mas kampante siya ngayong mag-alaga sa mga pasyente matapos mabakunahan.

"Everyday we are interacting with people. 'Yung pinupuntahan mo hindi mo alam kung meron silang COVID o wala... So ngayon 'yung confidence ko mas mataas," sabi ni Cloma.

Saksi sa seremonya sina AFP Chief of Staff Cerilito Sobejana at Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Muling binigyang diin ni Lorenzana na kung siya ang masusunod, nais sana niyang makasama sa mga unang matuturukan subalit dahil sa edad ay hindi siya kalipikado na tumanggap ng CoronaVac.

DND Sec. Delfin Lorenzana, nais na sanang magpabakuna ng Sinovac vaccine subalit hindi siya pasok sa rekomendasyong edad ng Sinovac. pic.twitter.com/VAxV04MTBo — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) March 2, 2021

Umapela din ang kalihim na tigilan na ang pagpapakalat ng "fake news" ukol sa Sinovac vaccines.

DND Sec. Delfin Lorenzana naniniwalang may mga puwersang nais lamang sirain ang kredebilidad ng Sinovac vaccine. pic.twitter.com/cG8O79uVLc — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) March 2, 2021

"Kasi maraming lumabas sa social media trying to question the efficacy of the Sinovac. May mga nagsasabi na we deserve the best. Ang pagkakaintindi ko ay para bang hindi maganda 'yung Sinovac. So I believe that there are some forces there trying to demonize Sinovac vaccine," sabi ni Lorenzana. —Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News