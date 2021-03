Mga kaso ng South African variant naitala sa Pilipinas

NIAID

Bisa ng COVID-19 vaccines sa S. African variant nababawasan: DOH

MAYNILA - Kinumpirma ng Department of Health na mayroon nang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) South African variant na B.1.351 sa bansa, matapos maitala ang 6 na kaso nito.

Ayon sa DOH, batay ang mga bagong kaso sa mga sample na sinuri at kinolekta ng Philippine Genome Center sa pagitan ng Enero 27 hanggang Pebrero 13.

Tatlo sa anim na kaso ay mga residente ng Pasay City. Isa sa tatlong kaso sa Pasig ay 40 anyos na lalaking nakarekober na sa sakit, habang nananatiling active cases ang dalawa.

Returning overseas Filipino workers ang dalawa pang kaso, habang inaalam pa ng Department of Health kung tagasaan ang isa.

Ayon sa DOH, sisikapin nilang i-contain ang virus lalo na at ang mutation umano nito ay nakakaapekto sa efficacy rate ng bakuna na kung tawagin ay "immune escape," o ang kawalan ng kakayahan ng immune system na magresponde sa isang infectious agent.

"Based on international evidence, bumababa 'yung efficacy ng vaccine. Instead of giving 100 percent, bumababa ang efficacy to a low number. Nababawasan 'yung talab, nababawasan proteksiyon na nabibigay ng bakuna because of this variant," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Kaya ang gusto natin, as much as possible, fast containment tayo ng variant na ito so that we can prevent it to further spread," dagdag niya.

Unang na-detect ang South African variant sa Nelson Mandela Bay, at natunton na ito sa higit 30 bansa, kabilang ang Pilipinas.

Sa South African variant, makikita na nasa spike protein ang mga mutation, na siyang kumakapit sa receptor ng cell ng isang tao para makapasok at makapagparami. Pero ang ilang bakuna, hindi raw kayang makagawa ng antibody para sa ilang mutation na ito, ayon sa infectious disease expert na si Rontgene Solante.

"The current vaccine, they did not input the current changes in the mutation, meaning to say ang antibody na nalagay sa current vaccine, hindi niya marecognize yung part ng receptor binding protein to be neutralized. So it will not neutralize totally the virus,” paliwanag ni Solante.

Ayon sa Pasay City local government, pinaiigtingan na nila ang contact trqcing sa mga nakakasalamuha sa mga positibo sa COVID-19. Matatandaan na naka-localized lockdown ang ilang barangay sa Pasay dahil sa pagdami ng COVID-19 cases.

Sinisilip na rin ng DOH kung may local transmission na rin ng South African variant sa Pasay dahil maiuugnay ang dalawang kaso.

Ayon kay Solante, hindi imposibleng naipasa na rin ang South African variant sa iba dahil Enero 27 hanggang Pebrero 13 kinolekta ang mga sample.

"Again, why are we still having cases? Ang theory ko niyan we already have this UK and South African variant. We just don’t know what is the extent of this variant," ani Solante.

Patuloy namang pinag-aaralan ng mga eksperto at vaccine manufacturers para pataasin ang vaccine efficacy sa mga nagsusulputang bagong variant.

Sa ngayon, Sinovac vaccine pa lang ang ginagamit sa pagpapabakuna kontra COVID-19 sa bansa, matapos umarangkada ang vaccination drive ng gobyerno noong Lunes.

Unang nabanggit ng ilang health worker groups na may agam-agam sila sa nasabing bakuna dahil mababa ang napapaulat na efficacy rate nito.

Dahil dito, nanawagan ang DOH sa mga health worker na sana ay mawala na ang pag-aalinlangan sa bakuna.

"Fifty percent efficacy is better than nothing for a mild disease. Pero 'yung 100 percent na hindi na ako maoospital at matatakot araw-araw pag ako ay pumapasok sa trabaho at baka ma-ICU, that is so much already," ani Vergeire.

Bukod sa South African variant, may mga nasa 87 kaso na ng UK variant sa bansa matapos maitala ang 30 dagdag-kaso.

— May mga ulat nina Kristine Sabillo at Raphael Bosano, ABS-CBN News

