Lalaking nag-amok, arestado sa Sampaloc

MAYNILA - Balik-kulungan ang isang 36-anyos na lalaki nang ireklamo siya ng mga kapitbahay ng pag-aamok sa Sampaloc, Maynila nitong Lunes.

Nag-amok kasi umano ang suspek sa Algeciras Street kung saan siya nagsisisigaw at naghahamon pa ng away sa mga residente.

Pero naalarma ang mga tao roon nang bigla na lang siyang humugot ng baril at nagpaputok. Agad rumesponde ang isang barangay kagawad at nakipagbuno sa suspek.

Nakunan ng CCTV ng Barangay 484 ang pakikipambuno ng kagawad para makuha ang baril na nakasukbit sa baywang ng suspek.



Tumulong din ang ibang residente para maagaw ang bitbit din niyang balisong.

Ayon kay Police Lt. Marcos Cuyme, deputy commander ng Sibama PCP, dati nang may kasong double murder at grave threat si Domingo.

Aminado ang suspek na lango siya sa alak nang mangyari ang insidente.

Bukod sa kasong grave threat at alarm and scandal, haharapin niya ang kasong illegal possession of firearms and ammunition dahil sa nakumpiskang kalibre .38 na revolver na walang dokumento.