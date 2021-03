Koreano timbog sa pananakit umano ng anak ng kinakasamang Pinay

Isang lalaking Koreanoang inaresto nitong Linggo sa pananakit umano ng anak ng kinakasama niyang Pilipina sa Angeles City, Pampanga.

Ayon sa pulisya, inireklamo ang 41-anyos na dayuhan dahil sinusuntok nito ang bata na 4-anyos lang kapag lasing ito at nagmamaneho.

Dati na siya umanong inireklamo din sa pananakit niya ng mismong live-in partner niya pero inurong din ang reklamo.

Kinasuhan ng ang suspek ng paglabag ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act.--Ulat ni Gracie Rutao

