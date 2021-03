Ilang naturukan ng Sinovac vaccine idinetalye ang naramdaman

George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA — Ibinahagi ng ilang naturukan ng Sinovac vaccine ang pakiramdam na mabakunahan laban sa COVID-19.

Noong Lunes ay umarangkada na ang vaccination program ng Pilipinas gamit ang CoronaVac, ang bakunang ginawa ng Sinovac Biotech ng China.

Kuwento ni Dr. Aileen Aniceto ng Lung Center of the Philippines, ang unang naturukan sa pagamutan, na wala naman siyang naramdamang kakaiba isang araw matapos maturukan ng CoronaVac.

Hinihimok niya ang mga health care worker na lantad sa COVID-19 na magpaturok dahil katulad din naman daw ito ng ibang bakuna.

"Any vaccine that is made available, safe naman 'yan kasi they will not even approve it if it's not safe. And then it will give you that added confidence na may makalusot man, magka-infection man ako I'm assured because I'm vaccinated," ani Aniceto.

Sabi naman ng Department of Health (DOH), kuntento sila sa unang araw ng pagbabakuna.

Ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire, masaya sila sa naging reaksiyon at pagtugon ng mga healthcare worker sa inisyal na pagtuturok noong Lunes.

Umabot sa 769 health workers ang nabakunahan sa iba't ibang ospital sa Metro Manila.

Gayunpaman, kinikilala daw ng kagawaran ang mga agam-agam ng health workers, partikular na ang pag-ayaw nila sa Sinovac vaccines.

"Hindi natin masasabi na 100 percent walang agam-agam, makikita natin sa mga darating na araw," ani Vergeire.

Tuloy-tuloy naman ang gagawing monitoring at surveillance ng Food and Drug Administration sa posibleng side effects ng CoronaVac.