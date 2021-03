Fire safety story at school supplies, hatid ng mga bombero ng Marinduque

MAYNILA - Isang grupo ng mga bombero sa bayan ng Santa Cruz sa Marinduque ang namigay ng educational materials sa mga bata para matulungan sila sa pag-aaral at makapagbahagi na rin ng mga kaalaman kaugnay sa fire safety ngayong fire prevention month.

Ayon kay FO1 Abemar Linga ng Santa Cruz Fire Station, bukod sa fire suppression, isa pang mahalagang trabaho nila ay ang fire prevention kaya namimigay sila ng safety flyers, coloring books at iba pang school supplies sa mga bata.

Isa sa kanilang ipinamimigay na ay fire safety story na mismong si Linga ang may akda.

"Bilang isang dating guro, nakaisip ako na gumawa ng isang kwento na kapupulutan ng aral ng ating kabataan. Kaya sabi ko, magandang adbokasiya ito. Habang nagbabasa ang mga bata, natututo sila sa pag-iingat sa sunog,” pahayag ni Linga.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Linga na nabuo niya ang fire safety na kuwentong pambata habang nagbabantay sa checkpoint noong kahigpitan ng COVID-19 pandemic.

Pinamagatan itong “Jepoy: Ang Batang Mahilig sa Apoy” at iginuhit naman ni Hermelyn Quinto.

“Maraming bata napasaya namin, aside from nabigyan namin ng kaalaman, nabigyan namin ng bagay na kailangan nila sa panahon ng pandemya,” sabi ni Linga.

Ang kuwento, aniya, ay tungkol sa isang batang mahilig maglaro ng mga posporo at mga kandila.

“May mga bagay na dapat nilang laruin, at may mga bagay na dapat nilang itago sa ating kabahayan,” sabi ni Linga.

Kasamang ipinamimigay nila ang fire safety education material sa mga school supplies.

Mayroon na rin aniyang higit 100 mga bata ang nabiyayaan nito.

Namigay rin sila ng mga pambatang bombero t-shirt para aniya magsilbi silang “little bombero” ng kanilang mga komunidad.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ng tulong ang mga bombero ng Santa Cruz Station. Disyembre ng nakaraang taon nang gumawa sila ng munting bahay para sa 70-anyos na si Rosita Recalde ng Barangay Baliis. Na-stroke umano ang matanda at hindi na makalakad.

Pero bago ito, namigay rin si Linga kasama ang kaniyang mga dating estudyante ng school supplies, face shields, face masks at fire safety tip kasabay ng feeding program sa Mogpog at Torrijos noong mga buwan ng Hulyo at Agosto ng nakaraang taon.

