90 porsiyento ng nagpalistang magpapabakuna sa ospital sa Marikina nag-back out

MAYNILA — Sinimulan na ang pagbabakuna ng mga lokal na pamahalaan para sa mga frontline medical workers pero kailangan pa ang matinding paghihimok para makumbinsi ang karamihan.

Sa Marikina City, 120 lang na health workers ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center (ARMMC) ang sumipot sa paglulunsad ng vaccination program ng LGU.

Ayon sa hepe ng pagamutan, 1,200 ang nagpalista, pero ito ay noong ang inaasahang mauunang dumating na bakuna ay Pfizer at hindi CoronaVac ng Sinovac Biotech mula China.

"Nanghihinayang ako, sana ito na iyong opportunity na soonest available vaccine, dapat i-grab na natin di ba?" sabi ni Dr. Imelda Mateo, pinuno ng ospital.

Nasa 90 porsiyento man ang nag-back out, umaasa pa rin ang ARMMC na may maeengganyo pa sa susunod na linggo.

Sabi ni Mateo, ang mga mas senior na doktor, payag magpabakuna ng CoronaVac kaya lang ay hindi ito inirerekomenda sa lampas 60 anyos.

Apektado rin si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na gusto sanang magpaturok para makahikayat ng health care workers pero hindi ito pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Paliwanag ni vaccine czar Carlito Galvez: "Pasensiya na po kayo... Nag-decide na po ang Presidente na unahin muna natin ang health care workers at sabihin sa mga mayor na siguro pag marami na tayong vaccine, they can start na."

Sa Maynila, bawal din turukan si Mayor Isko Moreno pero dahil doktor si Vice Mayor Honey Lacuña, nakapagpabakuna ito, kasama ang iba pang medical frontliners.

Sa Pasig City, 17 staff ng Pasig City General Hospital at Pasig City Children's Hospital ang nabakunahan ngayon Martes.



--Adrian Ayalin, ABS-CBN News