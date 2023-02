PH rescue team mula Turkey binigyan ng heroes’ welcome

MAYNILA - Nakabalik na sa bansa nitong Martes ng gabi ang Philippine 82-member search and rescue contingent mula Turkey.

LOOK: A hero’s welcome for PH 82-member search and rescue contingent returning from quake-hit Turkey, Tuesday evening. @ABSCBNNews pic.twitter.com/wDpNLoyRbZ — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) February 28, 2023

Labing-apat na araw ang misyon ng grupo sa siyudad ng Adiyaman na lubos na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.

Ininspeksyon ng grupo ang 36 na gumuhong gusali, narekober ang anim na labi at nabigyan ng lunas ang higit isang libong pasyente.

Ang grupo ni SBMA Fire chief Ranny Magno ang nakahanap ng mga labi kabilang ang isang bata.

Office of Civil Defense Asec. Raffy Alejandro said the PH 82-member contingent to Turkey will undergo psychosocial debriefing.



Alejandro also confirmed that 100,000 USD donation to Filipino quake victims in Syria was recommended by DFA to Office of the President. @ABSCBNNews pic.twitter.com/bDHtK6b6ed — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) February 28, 2023

Ayon kay Office of the Civil Defense (OCD) Asec. Raffy Alejandro, sasailam sa psychosocial debriefing ang grupo.

"They will undergo a debriefing session, io-organize natin yan.'Yung buong team magkaroon ng debriefing psychosocial intervention, and of course, sa pagbigay na rin ng pasasalamat sa kanila," ani Alejandro.

Malaking tulong din ang humanitarian mission experience ng Philippine contingent bilang paghahanda sa mga posibleng sakuna sa bansa.

WATCH: Message of Turkish Ambassador to PH Niyazi Akyol to the Philippine 82-person search and rescue contingent to Turkey.



The Philippine contingent is set to arrive in the country, Tuesday night.@ABSCBNNews pic.twitter.com/Txf8bzsEQe — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) February 28, 2023

Tinawag naman bayani ng Turkish government ang grupo.

"They have gone through a lot they have been to a very difficult place. They have been witnesses to great human suffering, so it was not easy but they worked tirelessly and they represented the Philippines in a very exemplary manner. They have saved lives, they brought hope to many people. So we are deeply grateful for the contribution of the Philippines," ani Turkish Ambassador to the Philippines Niyazi Akyol.

Nanawagan din ng karagdagang tulong ang Turkish government para makapagsimulang muli ang mga nawalan ng bahay.

Samantala, inihahanda na rin ng Department of Foreign Affairs ang pinansyal na ayuda na ipadadala sa mga Filipino naapektuhan din ng lindol sa Syria.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more News on iWantTFC