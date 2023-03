MAYNILA - Tinalakay na ng Senate Committee on Tourism ang 4 na panukalang batas na nagsusulong ng alternatibo at sustainable activities para sa mga lokal at banyagang turista.

Pinangunahan ni Sen. Sonny Angara ang pagdinig.

Unang tinalakay ang Senate Bill 1166 na inihain din ni Angara o ang Pag-asa Island Ecotourism Cluster and Protected Area.

Layon nito na ideklarang special ecological tourism zone ang Pag-asa Island at karatig na isla ng Kota at Panata.

Sa ilalim ng panukala, bubuo ng Pag-Asa Island Ecotourism Cluster Governing Board na pamumunuan ng gobernador ng Palawan.

Sa pagdinig, hiniling ni Kalayaan Mayor Roberto del Mundo na isama rin sa cluster ang iba pang isla sa lugar.

Inilatag naman ni Kalayaan Board Member Ryan Maminta ang ilang benepisyo sa kanilang bayan ng panukalang batas.

Una na rito ang dagdag kita ng munisipalidad mula sa dadagsang local at foreign tourists.

Lilikha rin aniya ito ng mga trabaho para sa mga residente ng Pag-asa Island.

Kung maisabatas, mas palalakasin din aniya nito ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea.



"There's no question that there's indeed advantages in declaring Pag-asa Island cluster as a special ecological tourism zone. However, we cannot turn a blind eye to the dangers it may post," ani Kalayaan Board Member Ryan Maminta.

Isa naman sa posibleng negatibong epekto nito ang pagkasira ng kapaligiran lalo kung walang maayos na waste management.

May mga species din aniya ng ibon na doon lang matatagpuan at posibleng umalis kung dumami ang mga turista.

"Security of tourists; the Pag-asa Island cluster is within the West Philippine Sea. We are of the opinion that the continuous patrolling of Chinese coast guard vessels in the WPS, plus the risk of coming across one of the Philippine tourist vessels might result in another China harassment in the Philippines," dagdag pa ni Maminta.

Dahil kakaunti rin aniya ang mga residente at malayo ang agwat ng mga isla, may tsansa rin na makasalubong ng mga turista ang mga pirata.

Samantala, tinalakay din ang Senate Bill 238 na inihain ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda at layong magdeklara ng ecotourism zone sa Northern Antique Protected Seascape and Landscape na matatagpuan sa mga munisipalidad ng Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi, at Tibiao sa Antique.

Sa pagdedeklara ng ecotourism zone, bubuo ng community-based ecological tourist destinations, na makakahatak ng mga investment at dagdag trabaho.

Tinalakay rin ang Senate Resolution 472, kung saan layon na gawin ang Pilipinas na nangunguna pagdating sa nature-based tourism.

Kabilang sa mga aktibidad dito ang mga tour, pangingisda, hiking, bird watching, kayaking at beachcombing.

Natalakay din ang Senate Bill 1615, na kumikilala sa Baler, Aurora bilang lugar kung saan unang ginawa ang surfing sa bansa.

Bubuo ng technical working group, para mas ayusin ang bersyon ng 4 na panukalang batas.

IBA PANG BALITA:

Watch more News on iWantTFC