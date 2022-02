Watch more on iWantTFC

Nakasabat ang Bureau of Customs-Port of Clark ng P5.4 milyong halaga ng ecstasy tablets mula sa Brussels, Belgium.

Nakadeklara ang naturang kargamento bilang "Bass Booster Speaker”

Pero nang sumailalim sa x-ray scanning, napansin ng mga awtoridad na ang imahe nito ay katulad sa kargamento noong Enero 22 kung saan nakatagpo sila ng ecstasy tablets sa takip ng karton.

Isinagawa ang pisikal na pagsusuri na humantong sa pagkumpiska ng isang speaker at 4 packs ng self-sealing plastic sachet na itinago sa pagitan ng 4 na gilid ng karton.

Nasa humigit-kumulang 3,215 na piraso ng hinihinalang party drugs na ecstacy sa 3 magkakaibang anyo at hugis ang nakita.

Ang kargamento ay sinailalim din sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) K9 sniffing kung saan mayroong naiulat na positibong indikasyon na may laman itong ilegal na droga.

Nagsagawa rin ang Customs Anti-Illegal Drug Task Force (CAIDTF) Clark ng isang field testing gamit ang Rigaku Ramman Chemical Analyzer na nagbigay ng positibong resulta na ang nasabat na mga tableta ay MDMA o ecstasy.

Kinumpirma naman ng PDEA sa kanilang chemical laboratory analysis na ang samples na itinurn over sa kanila na tablet ay ang isinasabing ilegal na droga.

Isang warrant of seizure and detention ang inisyu laban sa subject ng shipment para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) kaugnay ng R.A. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Ang nasabing mga ilegal na droga ay itinurn over na sa PDEA.