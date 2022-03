MAYNILA - Pinaghahandaan na ng Simbahang Katolika ang Ash Wednesday, na hudyat ng pagsisimula ng Kuwaresma o Lenten season.

Ngayong naka-Alert Level 1 na ang ilang bansa ay papayagan na muli ang

paglalagay ng abo sa noo.

Ang Parish of the Holy Sacrifice sa loob ng UP Campus, sinunog ang mga pinagpira-pirasong palaspas na dala ng mga nagsisimba.

"Mga dinala ito ng parishoners mula sa kanilang mga tahanan ito yung mga palaspas na nakasabit sa kanilang tahanan at sa panahon ito gagamitin natin bukas para sa Ash Wednesday," ani Bro. Mark Purunganan ng Parish of the Holy Sacrifice.

Puspusan na rin ang paghahanda ng kalapit na Immaculate Heart of Mary Parish para sa inaasahang pagdalo ng mas maraming parishoner.

”Kami rin ay nagpeprepare para doon sa mga dapat gawin para maensure pa rin natin yung basic na kailangan sa health protocols," ani Fr. Educ Apungan, parish priest ng simbahan.

Handa na rin ang pang-check ng temperatura at mga mesa na may pirmahan ng contact tracing.

Row by row na rin ang communion at ang paglalagay ng abo sa noo. Puwede ring ibudbod ang abo sa bumbunan, ayon sa guidelines na inilabas ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

Tiniyak ng CBCP na sapat ang bilang ng lay minister na tutulong sa paglalagay ng abo sa noo at para matiyak nang nasusunod ang health protocols.

"Of course we should always adhere to health protocols. Kailangan pa ring mag-ingat kailangan nating magdasal at sumunod pa rin tayo sa mga alituntunin both ng simbahan at IATF para yung safety natin at security natin under the threat of this coronavirus ay ma-assure naman tayo," ani CBCP spokesperson Fr. Jerome Secillano

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News