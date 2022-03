Mga kalabaw nagsilbing bridal service sa Sorsogon

Mula kay Fr. Ronnie Dolosa

Mga kalabaw ang sumundo sa tatlong bride sa Barangay San Rafael, Prieto Diaz, Sorsogon nitong Lunes para ihatid sa chapel kung saan naghihintay ang kani-kanilang groom.

Umupo ang mga bride sa palapag na kawayan na ikinabit sa kalabaw at nilagyan ng mga lobo, ribbon at bulaklak bilang palamuti.

Isang pari ang mismong nakaisip ng naturang konsepto, at siya rin ang umasikaso para magkaroon ng libreng kasalan sa nabanggit na lugar.

"'Yung community kasi, dahil nasa bundok, walang kotse, walang sasakyan. Eh gusto ko rin maging special 'yung occasion. Kaya nung makita ko na madaming kalabaw, kalabaw na lang ang gagamitin," ani Fr. Ronnie Dolosa, parish priest ng St. Raymond Nonnatus Parish ng Buenavista Bacon District sa Sorsogon City.

"Sabi ko, kalabaw ang susundo sa bahay niyo. Tapos, ibaba kayo sa harap ng kapilya. Ayun, pumayag naman sila at nilagyan na lang ng dekorasyon."

Isa sa mga pares ay dumaan na sa civil wedding, samantalang ang ibang dalawa ay nagsasama na ng 11 at 16 na taon.

Ang kasuotan ng mga bride ay hiniram sa kanilang mga kaibigan o kakilala, gayundin ang mga kalabaw.

Bukod sa tatlong pares na ikinasal, ang tanging lumahok lamang sa seremonya sa kapilya ay tatlong pares ng ninong at ninang.

Wala silang mga abay.



Pagkatapos ng seremonya ay agad silang dumiretso sa kani-kanilang bahay para sa kainan o handaan.

“Dati kasi, ang ginagawa ko, sa labas ng simbahan nagkainan lahat. Kaso ngayon, 'di ba may mga protocol na sinusunod. Eh, magkakaroon ng malaking crowd. Kaya sabi ko, mag-kaniya-kaniya na lang ng bahay,” sabi ni Dolosa.

Labis umano ang saya at pasasalamat ng mga bagong kasal sa libreng mass wedding para sa kanila ng Commission on Family and Human Life ng parokya ni Dolosa.

“Base kasi sa survery, maraming hindi kasal at maraming hindi na rin kasal sa simbahan dahil wala umanong pera o kaya hirap mag-asikaso sa kailangang requirements. Kaya 'yung simbahan nag-initiate ng program, with the Commission on Human Life, na magkaroon ng mass wedding sa sitio sa bawat kapilya, hindi na lang sa parish level. Kasi minsan, nahihiya 'yung iba sa sentro. Kaya ako na ang pumunta sa kapi-kapilya,” ani Dolosa.

Sabi ng pari, mahalaga ang makasal sa simbahan dahil karapatan umano ng bawat isa na matanggap ang sakramentong ito para maging legal ang kanilang pagsasama at legal din sa mata ng Diyos.

Para rin aniya ito sa mag-asawa at kanilang mga anak dahil mas pinapatatag ng pagpapakasal sa simbahan ang kanilang pagsasama. Aniya, kung hindi pa kasal ang magpa-pares, mabilis umano ang paghihiwalay.

"They need to stick to one another... whatever happens kasi nga, at least sa isip nila, kasal sila," ani Dolosa.

— Ulat ni Karren Canon