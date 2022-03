Fully vaccinated sa Pilipinas, lampas 63 milyon na

MAYNILA - Lampas 63 milyong indibidwal na ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa National Task Force against COVID-19, nasa halos 63.1 million ang bilang nito hanggang noong February 27, o higit 70 porsyent ng target na 90 million Filipinos.

Katumbas din ang bilang na ito ng higit 56 porsyento ng tinatayang 111 milyong kabuuang populasyon sa bansa.

Pero ang mga nagpabakuna ng COVID-19 booster shot o dagdag na dose, nasa 10.1 milyong indibidwal pa lang, halos apat na buwan mula nang simulan ang pagtuturok nito sa Pilipinas.

Muling paalala ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., mahalagang magpabakuna ng booster para mapanatili ang proteksyon laban sa COVID-19.

“We need to remain focused in improving and providing boosters, providing protection to our children and seniors, and achieving a resilient 'Wall of Protection',” ani Galvez.

“Tayo po ay nagkaroon ng tinatawag nating collaboration with the different agencies at saka private sector para mapataas po ang ating vaccination program sa boostering at ating mapalaganap ang ating tinatawag na Alert Level 1 at ang face-to-face schooling,” dagdag niya.

Sa lungsod ng San Juan, naglagay ng COVID-19 booster vaccination site kaninang umaga sa Makabagong San Juan Plaza, at sinimulan na ring i-bahay-bahay ang pagtuturok ng booster sa mga indibidwal na lampas tatlong buwan na mula nang makumpleto ang COVID vaccine.

"Dahil Alert Level 1 na, ibig sabihin 100% capacity na ang ating mga establishment…’Yung pagkadikit-dikit ng tao ay andun na. We have to give them added protection through the boosters," ani San Juan Mayor Francis Zamora.

"Dati ang hina-house-to-house natin ay ‘yung mga bedridden at physically incapable lang. Ngunit ngayon, dahil Alert Level 1 na, tayo ang dapat humanap sa kanila. Ang ganitong paraan na house-to-house vaccination ng booster ay makatutulong dahil hindi na nila kailangan pumunta sa aming main vaccination site, ang mga vaccinators na ang iikot sa iba’t ibang barangay,” dagdag niya.

Sa isang residential building sa lungsod, pinilahan ang bakunahan ng AstraZeneca booster shot.

Ayon kay Romeo Embile, isa sa mga residente, nakatanggap siya ng abiso mula sa LGU na qualified na siyang maturukan ng booster noong Disyembre, pero hindi muna siya pumunta sa bakunahan dahil sa banta ng lubhang nakahahawang Omicron variant ng COVID noon.

Nitong Martes, nang marinig na may COVID vaccination sa mismong building na tinitirahan, agad nagpabakuna ng booster si Embile.

"Hindi ako lumalabas noon… Kainitan ‘yun eh. Ang daming nagkaroon (ng COVID), kaya iwas din ako,” sabi niya.

"Wala pa akong 20 mins eh...Kaunti lang ‘yan, kumpara doon (sa mega vaccination site). Doon talaga mahaba, matagal ang oras ng pila din," dagdag ni Embile.

Pero ang ilang tricycle driver na nag-aantay ng pasahero sa plaza, hindi nahikayat magpa-booster kahit inilapit na ang bakunahan sa kanila.

“Ang sabi nga kasi hindi siya mandatory. Kahit hindi ka magpa-booster, pwede ka naman bumiyahe. Okay lang, basta fully vaccinated ka. Ngayon kung ima-mandatory talaga ‘yung booster sa TODA, magpapa-booster na ako. Wala tayong magagawa,” ayon sa isang tricycle driver.

Base sa datos ng lokal na pamahalaan, halos 175 porsyento o lampas na sa bilang ng kabuuang populasyon ng San Juan ang tumanggap ng kumpletong bakuna kontra COVID sa lungsod. Pero nasa 54.7 porsyento pa lang ng total population ang may booster shot o dagdag na dose.

Simula Biyernes, plano ng LGU na magbukas ng drive-thru booster vaccination sa city hall compound at sa plaza. Maglalagay din ito ng satellite COVID-19 vaccination sites sa matataong lugar tulad ng Greenhills Shopping Center, Santolan Town Plaza at Agora Market.

Sa Mandaluyong City, hamon din ang paghikayat sa mas maraming fully vaccinated residents na magpabakuna ng booster shot o dagdag na dose.

“Kaunti lang ang nagpapa-booster, although ibinababa na namin sa mga barangay. Pero alam mo, ‘yung tao, parang masaya na sila sa second dose. Lagi ko ngang sinasabi na ‘yung second dose is not enough,” sabi ni Mandaluyong Mayor Menchie Abalos.

Bukod sa pagtatalaga ng vaccination sites sa mga barangay, sinabi rin ng alkalde na pinaiigting ang information drive kaugnay ng kahalagahan ng COVID booster shot o dagdag na dose.