MAYNILA - Nagdesisyon ang Department of Health na tuwing Lunes na lang maglabas ng case bulletin simula Marso 7.

Ito anila ay sa harap ng pagsisimula ng "new normal" o Alert Level 1 ngayong Marso.

Sa gagawing weekly tally, tututukan na lang ang mga severe at mga kritikal na kaso, maging ang ICU utilization.

Isasama na rin ang mga bagong variant of concern sa case bulletin.

"Hindi na ho tayo masyadong magfo-focus sa case numbers, we are going to focus on the severe and critical cases at 'yung paggamit ng ICU. Also pag may variant of concern na bago, kasama sa case bulletin. Hindi kailangan mag-worry ang mga kababayan, dahil patuloy ang DOH closely monitoring our cases," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nilinaw naman ni Vergeire na sa ngayon ay mananatili pa ring araw-araw ang pag-update ng COVID-19 tracker. Pero kalauna'y ipe-phase out ito, dagdag ng opisyal.

"Retained ang public tracker, but eventually ipe-phase out din na magiging once a week kasabay ng case bulletin. Kung sakaling darating sa punto na tumataas ulit ang numero ng kaso we will be providing information to the public, but ang paglalathala ng severe, critical and ICU utilization, ito ay magiging permanente na," ani Vergeire.

Noong Lunes, 951 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 na unang beses na bumaba sa 1,000 ang mga kaso ngayong 2022.

Sa mga nagpopositibo sa COVID-19, nasa 91.6 ang may mild at asymptomatic na sintomas.

Ngayong naka-Alert Level 1 ang Metro Manila, ipinaalala ni Vergeire na dapat sundin pa rin ang public health standards.

"Meron tayong safeguards eh, magma-mask pa rin tayo, distansiya tayo, iwas sa gatherings, at ang establishments meron silang additional protocols para sundin para tayo ay mas protektado," ani Vergeire.

Dapat ding may "self-regulation" aniya para mapanatiling mababa ang kaso at maiwasan ang hawahan.

Ayon naman sa presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines na si Dr. Jose Rene de Grano, dapat patuloy pa rin ang araw-araw na paglabas ng case bulletin habang hindi pa tuluyang nakikita ang trend at epekto ng Alert Level 1.

"We still would want to get the daily case bulletins until the cases are really down. One week is too long. From 1,000 it may be down to 50 in a week or up to 2,000. So we will know the trend and the effect of the level 1," ani De Grano.

-- Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News