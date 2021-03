KILALANIN: Unang naturukan, nagturok ng awtorisadong COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

MAYNILA— Bahagi na ng kasaysayan ang Philippine General Hospital (PGH) director na si Dr. Gerardo Legaspi bilang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng awtorisadong bakuna laban COVID-19 sa bansa.

"Di ako natulog kagabi actually kasi excited... It was a big honor for me to be the first," ani Legaspi.

Si Legaspi ay isang guro, neurosurgeon, pioneer ng bansa sa brain surgery habang gising ang pasyente, at eksperto sa mga aneurysm at brain tumor.

Hindi maiwasan ni Legaspi na maging emosyonal nang alalahanin ang mga kabaro niyang hindi pinalad malampasan ang COVID-19.

"Vaccines really save lives, I think that's the point. This personal battle has to be fought harder now... Ang mahirap sa COVID walang closure. Kung namatay di mo na makikita, pagbalik sa 'yo abo na lang... Last night as I was thinking about what to say this morning naalala ko na dapat balikan sila," ani Legaspi.

Dagdag niya, ang malaking hamon ngayon ay ang kumbinsihin ang mga Pilipino na magpabakuna sa kahit anong brand na aprubado ng mga eksperto.

"The problem is there’s a lot of political attachment to the vaccine, even before the data came out ayaw na ng mga tao. Ako, mismo, if you ask me I have my issues... I have to separate that, kailangan ko ihiwalay 'yun, kailangan maniwala sa siyentipiko," sabi ni Legaspi.

Ang nagturok kay Legaspi ay si nurse Chareluck Santos. Tinuturing din niya na karangalan ang maging bahagi ng kasaysayan.

Kahit ilang linggong practice ang gawin, iba pa rin daw kapag totohanan na.

"Nakaka-proud po siya talaga at the same time may kaba kasi gusto natin maging maayos at mahusay ang unang bakuna... Proud talaga ako," ani Santos.

Matapos mag-administer, nagpabakuna rin si Santos.

Pinag-aralan daw niyang mabuti ang bakuna bago nagdesisyon na magpaturok.

Para kay Legaspi at Santos, hangad nila na maging halimbawa sa ibang health workers na may agam-agam na magpabakuna. —Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN news