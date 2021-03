Kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Metro Manila patuloy na tumataas

Mga commuter sa Quezon City noong Pebrero 1, 2021. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

Nag-aalala ngayon ang ilang grupo ng mga eksperto sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang parte ng Metro Manila.

Kabilang dito ang OCTA Research Group, na isang grupo ng mga propesor na nag-aaral ng mga datos ukol sa COVID-19.

"Before tumaas nag-average tayo ng 400 cases per day sa Metro Manila," ani Dr. Guido David, fellow ng OCTA Research Group.

"Ngayon, for the past 4 days, ang average natin 900. So dumoble or more pa nga. Mabilis itong pagtaas ng cases," dagdag niya.

Ayon sa grupo, una nilang nakita ang malaking pagtaas sa Pasay, na kamakailan ay nagpatupad ng lockdown sa ilang barangay nito.

Ngayon, naoobserbahan na rin ang pagtaas sa ilan pang lungsod tulad ng Quezon City, Manila, Makati, Malabon, Taguig, Navotas at Parañaque, ayon sa OCTA.

Ayon kay David, wala itong kinalaman sa nakalipas na holiday.

Hinala umano ng grupo ay may kinalaman ito sa mas nakahahawang United Kingdom variant.

"Mayroon kaming strong suspicion na ito 'yung nagdi-drive ng transmission sa mga areas na 'yan," ani David.

"This is just a hypothesis. Ang sinasabi lang natin, ang patterns ng pag-increase, similar sa pag-increase sa Cebu City at Mountain Province," aniya.

Ayon kay ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, umabot na ng halos 8 porsiyento ang positivity rate sa bansa noong Pebrero 26.

Ito ang porsiyento ng mga taong nagpopositibo sa COVID-19 kompara sa lahat ng na-test.

Halos dumoble rin ang positivity rate sa Central Visayas at National Capital Region kompara noong mga linggo ng Enero.

"Kailangan talaga bantayan ito dahil sa urban centers nga, mas dense ang population kaya mas mabilis ang transmission," ani Guido.

Nakikita rin umano sa positivity rate ang kakulangan pa sa testing center sa ilang lugar.

"We're still undertesting. Maraming positibo na nandiyan na hindi pa natin nate-test," ani Guido.

Nagpaalala ang mga analyst na mahalagang sundin pa rin ang minimum health protocols.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

