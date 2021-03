Ilang biyahero di naabisuhan sa bagong 'standardized' travel protocol

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Epektibo na ngayong Lunes ang bagong "standardized" travel protocol ng IATF na layong gawing pare-pareho ang requirements sa domestic flights.

Kabilang sa pagbabago ang pagtanggal ng COVID-19 test bago bumiyahe.

Hindi na rin required ang mga pasahero na sumailalim sa quarantine maliban kung may sintomas ng COVID-19 pagdating sa destinasyon.

Hindi na rin kailangan ng travel authority at health certificate.

Pero ilang pasahero ang nalito sa mga bagong protocol.

Kabilang dito ang mga kaanak ni Novelito Gan, na hindi pinapasok ng Philippine Airlines sa kanilang flight pa-Zamboanga City dahil kulang sa swab test result.

"Nakakuha na po ako lahat ng papel nila. Ayaw sila isyuhan ng ticket ng PAL dahil wala sila swab test. Eh ang mahal-mahal ng swab, dapat nasa LGU na sana ang swab," giit ni Gan, na siyang umasikaso sa papeles ng mga kaanak.

Ibinase ni Gan ang inipon niyang requirement sa mga dating nakauwi na sa probinsiya. Yun nga lang, wala na silang budget para sa swab.

Halos 2 linggong nilakad ni Gan ang mga requirement. Gumastos siya ng P10,000. Hindi na rin daw nila mabawi ang pinambili ng promo na ticket.

Sa bagong patakaran, hindi na talaga kailangan ang COVID-19 test, pero ang LGU ng Zamboanga City ang nagsabing minamandato nila ito.

Ayon kasi sa LGU, pag-uusapan pa kung ano ang magiging rekomendasyon ng mga medical team nila sa polisiyang pagtatanggal ng COVID-19 test result bilang requirement.



Aminado ang DILG na hindi pa nabibigyan ng sapat na impormasyon ang publiko.

"This has not been fully communicated to the public, the new protocols for travel. That is why we still need to continue to engage the public so that they will know that they don't need to get their travel authorities nor local health certifications," ani DILG undersecretary Epimaco Densing.



Dahil sa pagluwag ng mga hinihinging requirement sa mga pasahero, inaasahang makababawi na ang mga airline mula sa malaking pagkakalugi.

"Lahat po ng enthusiasm to travel is picking up... This will actually be a good boost to our tourism," ani Ricky isla, chairman ng Air Carriers Association of the Philippines.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News